Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, despre cât de sigur e să mergem pe litoral, după pătrunderea dronei marine în Portul Constanţa, că în 10 iunie va exista o discuţie la NATO şi aşteptăm şi o suplimentare de echipamente, el anunţând că MApN, MAI, Poliţia de Frontieră vor suplimenta în cursul verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole.

Preşedintele Nicuşor Dan a ţinut să dea un răspuns, la Constanţa, la întrebarea pe care în mod legitim românii o pun, cât de sigur vom fi dacă vom veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an.

”Aici răspunsurile sunt următoare. De pe deoparte, aşa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât şi Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole”, a spus şeful statului.

”Nu au fost victime pentru că instituțiile statului au acționat corect”

Președintele României a fost întrebat încă o dată dacă oamenii vor fi în siguranță vara aceasta, la mare, pe litoralul românesc. ”Transmit un mesaj către constănțeni și pentru românii care vor să vină la mare: da, suntem în siguranță”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Preşedintele a precizat că există un dialog constant cu Ucraina şi era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.

”Ca ultimul argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani, efectul secundar al acestui război, am avut şi mine şi drone maritime care au intrat în apele teritoriale şi au ajuns inclusiv pe ţărmul românesc şi nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituţiile statului au acţionat corect”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.