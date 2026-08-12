Deja două nave de luptă turcești au ajuns la noi, împreună cu o ambarcațiune a gărzii de coastă de acolo. Va lipsi însă bricul Mircea, care nu s-a întors încă acasă.

Cele trei nave turcești, o fregată, o corvetă și un vas al gărzii de coastă, au fost ancorate, astăzi, la cheu. Două au în permanență la bord și un elicopter. După un control riguros. turiștii au putut urca la bord.

Tânăr: ”Văd mitralierele sunt foarte moderne și sistemele radar masive foarte mari”. Navele marinei turce vor putea fi vizitate până vineri, apoi sâmbătă vor ieși în larg pentru a participa la festivitățile de ziua marinei.

Pe faleza cazinoului, pregătirile au început. Este amenajată tribuna pentru oficialități, iar mâine va fi o repetiție generală.

Fată: ”Sigur va fi un spectacol foartre frumos am mai văzut și pe televizor și abia aștept să-l văd sunt foarte entuziasmată”.

Contramiral Eugen Cojocaru, comandant garnizoana Constanța: ”De mâine începem antrenamentul, iar data de 15 este punctul de greutate să spunem așa cu activități care încep la 9.45 timp de două ore cu un exercițiu complex naval”. Din păcate, vedeta festivităților, bricul Mircea, nu va fi prezent, este în marș către casă după o escală în Statele Unite ale Americii.

Alexandru Turturică, purtător de cuvânt Forțele Navale Române: ”Peste 3500 de militari români și străini vor lua parte la exercițiul demonstrativ de pe mare, vor fi peste 50 de nave și ambarcațuni. Nava școală Mircea va sărbători ziua marinei române în oceanul Atlantic.” Spectacol va fi atât pe mare, cât și pe cer. Aeronave F18 ale forțelor spaniole, F16 ale armatei române și un avion de supraveghere francez vor participa la festivități.

Autoritățile așteaptă peste 5.000 de turiști pe faleza cazinoului. Sărbătoare va și în patru orașe dunărene, dar și în capitală.