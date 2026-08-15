Corespondent ProTV: ”Este o dimineață specială, au fost momente greu de descris în cuvinte. Concertul s-a încheiat în urmă cu câteva minute”.

Mii de oameni au privit și au ascultat în liniște spectacolul. Răsăritul a fost întâmpinat într-un mod aparte. Soarele a început să iasă din mare, în timp vocile Corului Madrigal se auzeau pe plajă.

În jur de 6.500 de oameni au venit înainte de ora 6 dimineața pentru acest moment. Este deja al patrulea an în care Madrigal aduce acest spectacol la Constanța de Ziua Marinei, iar toate locurile au fost epuizate în doar câteva minute.