Unii pelerini au mers kilometri pe jos doar pentru a se ruga la icoana Maicii Domnului.

În genunchi, ori cu capul plecat, mii de credincioși au înconjurat vineri seară vechea biserică din lemn, alături de un sobor de preoți care a purtat icoana Maicii Domnului.

Fiecare pelerin a rostit în gând o rugăciune și un gând bun pentru cei dragi.

Femeie: ”Am venit la Maica Domnului să îi mulțumim pentru toate ceea ce ne-a dăruit. Am avut o fetiță foarte bolnavă, m-am rugat la Maica Domnului și acum fata e mare”.

Bărbat: ”Acum 13 ani am venit pentru prima dată aici, aveam o problemă legată de câteva examene foarte grele și în 3 zile s-a rezolvat problema mea”.

Femeie: ”Am venit ca să ne rugăm la Maica Domnului, să îi mulțumim pentru toate și să ne ajute în continuare, să avem binecuvântare în casele noastre”.

Mii de corturi ridicate pe iarbă

Femeie: ”Tot timpul pentru ce ne-am rugat am primit, dar sănătate în principal și îi mulțumim la Dumnezeu, avem”.

Unii credincioși au parcus un drum lung ca să ajungă pe dealul Mănăstirii Nicula.

Femeie: ”Cred că 140-150 de km pe jos. În 3 zile jumătate, am pornit marți din Valcău, dimineața și am ajuns de o oră aici”.

În vecinătate au fost ridicate pe iarbă mii de corturi. Oamenii și-au adus pături, saci de dormit și câteva merinde.

Pentru siguranța credincioșilor, în curtea lăcașului au fost instalate puncte de prim ajutor. Zeci de jandarmi și polițiști supraveghează zona. Sâmbătă, în zi de mare sărbătoare, oamenii sunt așteptați la slujbă.