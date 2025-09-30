Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea nu trebuie folosită ca instrument în slujba intereselor personale, ci ca fundament al unei societăți echitabile.

Simina Tănăsescu a participat marți la deschiderea noului an universitar la Facultatea de Drept a Universității din București.

„Tema sub care conducerea Facultății de Drept a ales să reunească intervențiile prezentate cu prilejul deschiderii festive a anului universitar 2025 - 2026 - Dreptul Puterii și Puterea Dreptului - nu este întâmplătoare. Pentru mine, ea surprinde una dintre tensiunile fundamentale ale oricărei democrații: relația complexă dintre putere și drept, dintre autoritate și lege, dintre ceea ce se poate face și ceea ce se cuvine să se facă”, a transmis Tănăsescu.

Dreptul puterii exprimă în limba română conceptul care în engleză este redat prin sintagma 'might makes right', fiind principiul conform căruia voința celui puternic face legea, potrivit acesteia.

”Este dictatul care spune că adevărul și justiția aparțin celui care deține forța, armata, banii sau influența. Este o lume unde regulile se schimbă doar pentru a servi intereselor celor aflați efemer într-o poziție de putere. (...) Într-o lume în care dreptul puterii este norma, legea este o unealtă răsucită, îndoită și interpretată fie pentru a justifica abuzul și a consfinți inegalitatea, fie pentru a înăbuși vocea celor slabi. Istoria ne arată că rezultatul este întotdeauna același: corupția, frica și, în final, colapsul instituțiilor democratice”, a subliniat Simina Tănăsescu.

Ce le transmite studenților președinta CCR

Ea a adăugat că puterea dreptului semnifică faptul că nicio voință umană, nicio pasiune, niciun interes nu este mai presus de lege.

„Alternativa - puterea dreptului - nu este o unealtă, ci un fundament. Este principiul conform căruia toți, de la cel mai simplu cetățean până la cel mai înalt demnitar, suntem egali în fața legii. Puterea dreptului semnifică faptul că nicio voință umană, nicio pasiune, niciun interes nu este mai presus de lege. Legea conferă legitimitate puterii și nu invers. Puterea dreptului este ceea ce transformă o sumă de indivizi într-o societate. Ea creează încredere, stabilitate și siguranță și permite unei societăți să se dezvolte în cadre juridice cunoscute și democratic acceptate”, a precizat președintele Curții Constituționale.

Potrivit acesteia, toți cei din sistem au responsabilitatea de a se asigura că nicio putere nu își va depăși limitele constituționale și legale.

„Fiecare dintre noi, ca actuali ori viitori magistrați, avocați, consilieri juridici sau funcționari publici, avem datoria de a proteja acest echilibru. Avem responsabilitatea de a ne asigura că nicio putere nu își va depăși limitele constituționale și legale. În același timp este important să nu cădem în capcana de a crede că dreptul este doar despre limitarea puterii. Dreptul are și o putere constructivă, transformatoare. Articolul 16 din Constituția României garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, iar jurisprudența Curții Constituționale a evoluat constant pentru a da substanță acestui principiu”, a menționat Simina Tănăsescu.

Aceasta le-a transmis studenților că România de astăzi are nevoie de juriști care să înțeleagă că dreptul 'nu este o armă pentru a servi interese particulare, ci un instrument pentru a construi o societate mai bună pentru toți'.

„Atunci când acceptăm pasiv un abuz, oricât de mic, pentru că 'așa se face' sau 'nu am ce face', hrănim dreptul puterii. Atunci când tăcem, deși vedem nedreptatea, dar nu ni se pare problema noastră, hrănim dreptul puterii. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii. În schimb, atunci când respectăm legea nu din teamă, ci din convingere, afirmăm puterea dreptului. Atunci când solicităm responsabilizarea celor care guvernează tocmai pentru că dețin puterea în stat, exprimăm puterea dreptului. Atunci când ne informăm, votăm și participăm la viața comunității, construim puterea dreptului”, a fost mesajul președintei CCR.

