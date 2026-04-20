”Îl felicit pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria. În calitate de vecini, aştept cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România şi Bulgaria, precum şi promovarea priorităţilor noastre comune în cadrul UE şi NATO”, este mesajul postat de premierul României, pe platforma X.

”De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru îmbunătăţirea conectivităţii regionale şi consolidarea securităţii flancului estic şi a regiunii Mării Negre”, mai spune şeful Executivului.

Platforma sa pro-rusă, dar anticorupţie, a rezonat cu electoratul din cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, comentează AFP.

Majoritate absolută în parlamentul bulgar

Fostul președinte Rumen Radev a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, la mare distanță de fostul premier Boiko Borisov. Acest rezultat oferă coaliţiei Bulgaria Progresistă a lui Radev (62 de ani) o majoritate absolută de cel puţin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Radev, care a condus ţara din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare. Victoria sa a relansat cursa pentru formarea unui guvern în această naţiune balcanică, ce votează pentru a opta oară în cinci ani.

"Bulgaria se va strădui să-şi continue drumul european, dar credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de gândire critică şi pragmatism", a spus el. "Europa a căzut victimă propriei ambiţii de a fi un lider moral într-o lume guvernată de noi reguli", a declarat Radev.

Înainte de alegeri, el declarase că împărtăşeşte poziţia Ungariei şi Slovaciei în legătură cu trimiterea de arme către Ucraina, afirmând că "nu vede beneficiul pentru ţara sa săracă în a plăti". Prezenţa la vot de peste 50%, cea mai mare din 2021, conform institutului de sondare Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o şansă la unitate.