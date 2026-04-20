”Am publicat, deci am pus în dezbatere, bugetul Primariei Municipiului Bucureşti pentru anul 2026. În linii mari, bugetul local pentru anul acesta se prezintă aşa, din totalul de 8.4 miliarde:

- Sectiunea dezvoltare (ivestiţii) : 2.7 miliarde, adică 32%

- Sectiune functionare: 5.7 miliarde ceea ce rezulta 68%”, anunţă, luni, primarul general Cipcian Ciucu.

Potrivit acestuia, în 2025, execuţia bugetară a arătat că doar 0.96 miliarde lei, adică 16%, s-au dus către investiţii.

”Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvolatare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: în STB, companie din subordina Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficienţă şi în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producţie foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să contiunuăm investiţiile în reţeau de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din reţeau de distribuţie)”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Acesta menţionează că dac s-ar scoate din ecuaţie subvenţiile, deja 50% din buget este alocat pentru investiţii.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile şi punctele de vedere la adresa de e-mail [email protected]

Joi, 30 aprilie, ora 12.00 în Sala de Consiliu a PMB are loc o dezbatere pe tema bugetului.