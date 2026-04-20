Puțin după prânz, printr-un apel la 112 a fost anunțată o explozie într-o încăpere a operatorului economic din Baia Mare. Pentru că era vorba despre un magazin în care se aflau și foarte mulți clienți, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de Terapie Intensivă, dar și un echipaj SMURD. Ca măsură de siguranță, au fost imediat evacuați 42 de angajați și 300 de clienți.

Un singur muncitor a fost ușor rănit

Un bărbat în vârstă de 37 ani, din echipa de muncitori, a fost rănit la mână și a fost transportat la spital. Din fericire, se află în stare stabilă, însă va mai avea nevoie de monitorizare medicală.

Cei din echipă executau lucrări de mentenanță. Pompierii au mai transmis că, din primele cercetări, s-au identificat scurgeri de dioxid de carbon la nivelul instalației de CO2 a spațiului, în urma căreia s-a produs și explozia. Magazinul a fost închis temporar și s-au luat imediat măsuri pentru eliminarea dioxidului de carbon acumulat în interior.