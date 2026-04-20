Săptămâna curentă este marcată de un eveniment major, considerat a fi unul dintre cele mai importante ale anului. După o ședere de opt ani în zodia Taurului, Uranus, planeta imprevizibilului, se pregătește să părăsească acest semn duminică, 26, pentru a intra în zodia Gemenilor. Această tranziție nu are loc izolat, ci sub forma unei conjuncții cu Venus, planeta armoniei și a frumosului.

Această mișcare este comparată cu o „piruetă periculoasă” de patinaj artistic, având în vedere trecerea lui Uranus de la un semn de pământ la unul de aer. Deși există riscul unor tensiuni sau evenimente neașteptate care pot ține publicul cu sufletul la gură, succesul acestui moment depinde de menținerea unei energii pozitive. Contextul este amplificat de prezența mai multor planete în zodia Berbecului, fapt ce aduce o energie „incendiară”, impulsivitate și agitație. Recomandarea principală este evitarea deciziilor luate la impuls și gestionarea stărilor de neliniște, care sunt firești în acest punct de rearanjare a lucrurilor.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Berbec

Odată cu ieșirea planetei Venus din Taur și intrarea în Gemeni, nativii Berbec trebuie să se concentreze pe monetizarea talentelor native sau a capitalului personal. Fie că este vorba despre abilități practice (gătit, reparații) sau talente artistice, aceștia pot genera venituri noi dacă renunță la vechile mentalități limitative.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Taur

Taurii sunt vizați de surprize financiare pozitive datorită influenței planetei Venus. Aceștia sunt încurajați să investească în dezvoltare personală (cărți, cursuri) sau în bunuri materiale mobile, precum o mașină, profitând din plin de acest tranzit.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Gemeni

Pentru Gemeni, perioada pune accent pe tandemul dintre sănătate și frumusețe. Este un moment optim pentru a adopta un stil de viață echilibrat (hrană, odihnă) fără a forța procesele biologice prin intervenții radicale. Rezultatele obținute în planul sănătății se vor reflecta direct în aspectul fizic.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Rac

Horoscopul Racilor are o notă subtilă. Aceștia trebuie să acorde o atenție sporită intuiției, viselor și semnelor pe care le primesc. Succesul lor în această perioadă depinde de capacitatea de a urma latura instinctivă a vieții, în detrimentul logicii reci sau al influențelor externe.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Leu

Nativii Leu se numără printre norocoșii zodiacului, reușind să îmbine activitatea profesională cu pasiunile personale. Prin curaj și viziune, aceștia au oportunitatea de a face tranziția către un statut de independență profesională.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Fecioară

Fecioarele pot manifesta un profil de lider, indiferent de vârstă. Deși pot fi solicitate la anumite sacrificii, acestea vor lucra în favoarea lor pe termen lung. Este recomandat să nu refuze responsabilitățile suplimentare, deoarece acest moment profesional poate fi exploatat cu succes.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Balanță

Balanțele se confruntă cu dificultăți în a alege între două opțiuni, fie că este vorba despre studii, călătorii sau relații personale. Dilema lor clasică provine din conflictul dintre rațiune (minte) și sentiment (suflet), ambele variante părând la fel de valide.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Scorpion

Deși pot apărea impasuri financiare, soluțiile vin prin intermediul partenerului de viață sau al asociaților. Scorpionii sunt sfătuiți să renunțe la controlul excesiv și să aibă încredere în inițiativele antreprenoriale ale celor apropiați pentru a debloca situațiile dificile.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Săgetător

După o perioadă turbulentă în plan profesional cauzată de tranzitul lui Uranus, Săgetătorii trebuie să își redirecționeze energia către consolidarea relației de cuplu sau a căsniciei, sectoare care pot fi neglijate din cauza volumului mare de muncă.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Capricorn

Chiar dacă relațiile sentimentale funcționează excelent, Capricornii ar trebui să evite implicarea partenerului de viață în afaceri sau proiecte profesionale comune. Amestecarea planului afectiv cu cel rațional-financiar nu este recomandată pe termen lung în această perioadă.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Vărsător

Nativii Vărsător simt nevoia de a-și lărgi spațiul vital. Fie prin mutare, fie prin reamenajarea locuinței, aceștia trebuie să creeze loc pentru activități noi (sport, creație, familie). Schimbarea mediului ambiental va aduce un suflu nou și poate marca finalul unor probleme de sănătate.

Horoscop săptămâna 20 – 26 aprilie - Pești

Peștii sunt orientați către investiții moderne și tehnologie. Aceștia pot achiziționa aparatură de ultimă generație sau pot lua în considerare investiții neconvenționale, cum ar fi o casă mobilă sau o rulotă, pentru a facilita deplasările și libertatea de mișcare.

Din cauza surplusului de energie de „foc” (Marte, Mercur, Saturn și Neptun în Berbec), se recomandă prudență maximă în manipularea obiectelor inflamabile și controlul impulsivității nervoase. Deciziile majore trebuie amânate până la calmarea acestor energii intense.