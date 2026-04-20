Potrivit sondajelor si numărătorii parțiale, formațiunea sa, „Bulgaria Progresivă”, ar avea 44% din voturi. Iar partidul fostului premier, doar 11%.

Formațiunea „Bulgaria Progresivă”, condusă de fostul președinte, Rumen Radev, a câștigat fără drept de apel alegerile parlamentare anticipate de la sud de Dunăre.

Conform exit-poll-urilor, coaliția ar urma să obțină aproximativ 134 de mandate, în noul parlament. Și, potrivit sistemului electoral de la Sofia, un partid trebuie să obțină cel puțin 121 de mandate din totalul de 240, pentru a putea forma guvernul.

Rumen Radev și-a anunțat victoria din mijlocul susținătorilor și a subliniat că Bulgaria va continua eforturile pentru a-și menține parcursul european.

Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei și lider al partidului „Bulgaria Progresistă”: „O Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și de pragmatism. Pentru că Europa a devenit victima propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume fără reguli. Așadar, ceea ce are nevoie Europa în acest moment este, din nou, gândire critică, acțiune pragmatică și rezultate concrete. În special în construirea unei noi arhitecturi de securitate. De asemenea, este necesar un efort susținut pentru redobândirea puterii industriale și a competitivității”.

Rumen Radev, care își propune ca obiectiv principal „eliminarea modelului oligarhic de guvernare” din Bulgaria, a susținut deschis protestele anticorupție de la sfârșitul anului 2025. E cunoscut drept un critic al Uniunii Europene și al Ucrainei și a spus, nu o dată, că e dornic să asigure reluarea relațiilor cu Rusia.

Rumen Radev, liderul coaliției Bulgaria Progresistă: „Sperăm să dezvoltăm relații practice cu Rusia, bazate pe respect reciproc și tratament egal. Aceasta este abordarea noastră față de Rusia”.

Datele exit-poll sugerează că Sofia va avea un parlament puternic concentrat, în care doar patru formațiuni politice sunt așteptate să depășească pragul electoral. Principalul rival al coaliției lui Radev este partidul condus de fostul premier Boyko Borissov, GERB - „Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei” - care e creditat acum cu doar 11% din voturi - mai puțin de jumătate față de cele obținute la alegerile anterioare.

Formațiunea de centru-dreapta are o orientare conservatoare și populistă, dar susține parcursul pro-european al țării și a făcut, în mod constant, parte din coalițiile de guvernare de la Sofia.

Boyko Borisov, liderul partidului GERB: „Vreau să confirm, încă o dată, poziția noastră fermă europeană, pentru Ucraina, pentru o Europă puternică și o Bulgarie puternică într-o Europă puternică. Acesta este partidul GERB”.

Bulgaria traversează o perioadă de instabilitate politică din 2021, când Boiko Borisov, aflat la putere timp de aproape doisprezece ani, a fost obligat să-și părăsească funcția, la presiunea mulțimilor de oameni care au ieșit în stradă. Totuși, comentează analiștii, țara și-a păstrat direcția corectă și sunt șanse mici ca viitorul guvern, cel mai probabil condus de Rumen Radev, să deraieze parcursul pro-european al țării.