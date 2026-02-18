Accidentul a blocat complet circulația. Inclusiv transportul în comun a fost oprit zeci de minute, timp în care polițiștii au făcut măsurători.

Impactul puternic a făcut zob cele două autoturisme, iar elemente din caroserie s-au împrăștiat pe asfalt. Unul dintre șoferi îl acuză pe celălalt că nu era atent la drum, ci la telefon.

Șofer vinovat: Am oprit aici, dânsul era pe telefon, că telefonul lui era spart, o făcut un pic dreapta și o intrat în mine foarte tare, avea a treia… o fost un pic neatent, o făcut un pic dreapta și o intrat foarte tare în mine… era pe telefon, clar.

Unul dintre conducătorii auto și un pasager au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele au fost transportate de urgență la spital. Potrivit polițiștilor, niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool.

Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ MM: Din verificări a reieșit că un tânăr de 24 ani, care conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager și a conducătorului auto de 37 ani.

Traficul a fost blocat, iar călătorii din autobuze au fost nevoiți să aștepte în stații până la reluarea circulației. Ancheta va stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.