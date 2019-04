Mesajul lui Iohannis după cel mai mare exerciţiu NATO în Marea Neagră. Ce le-a transmis militarilor

Cel mai mare exerciţiu, organizat de NATO în Marea Neagră, în ultimii ani, - care a stârnit inclusiv reacţia Rusiei, a ajuns la final.

Cu această ocazie, preşedintele Klaus Iohannis a vizitat fregata Regele Ferdinand şi i-a felicitat pe marinari, care reuşesc să se ridice la cerinţele Alianţei Nord-Atlantice, deşi nu dispun de cele mai noi dotări.

După ce a trecut în revistă garda de onoare, Klaus Iohannis a urcat la bordul fregatei Regele Ferdinand - unde a fost întâmpinat de tot echipajul.

Nava amiral a Marinei Militare Române a intrat în dotarea armatei în 2004 - când a fost cumpărată din Regatul Unit.

Iohannis: "M-am bucurat când am văzut, că în condiţiile în care nava nu dispune de capacităţile necesare, v-aţi descurcat foarte bine."

După ce a felicitat echipajul, preşedintele a făcut o poză de grup. Mai târziu, a urcat la bordul unei fregate canadiene şi ulterior a vizitat o navă olandeză, de unde a fost cordoonat exerciţiul.

Iohannis: "Marea Neagră este o zonă extrem de complicată. Mă bucur că am efectuat acest exerciţiu. România pentru 50 de ani a fost un receptor al apărării furnizate de NATO, iar astăzi, sunt în poziţia să afirm că oferim siguranţ[ ţărilor membre în Alianţa NATO."

La începutul săptămânii, când a început exerciţiul în largul Mării Negre, agenţia de presă TASS a anunţat că flota rusă a luat măsuri de monitorizare a navelor NATO, ca reacţie rapidă la situaţii de urgenţă.

Departamentul rus de apărare a precizat că a mobilizat vase de recunoaştere şi de atac şi că a pus în alertă sistemul de rachete de coastă.

Dimineaţa, în ultima etapă a exerciţiul NATO, militarii au simulat o explozie la bordul unei fregate - în urma căreia 18 oameni - printre care şi doi scafandri - au fost răniţi.

Exerciţiul "Sea Shield 19" este cel mai mare desfăşurat de NATO în Marea Neagră în ultimii ani. România, Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia au trimis în total 20 de vase militare şi 2.200 de militari.

Iohannis, către militarii participanţi la "Sea Shield 2019": Sunt impresionat de rezultatele exerciţiului şi vă felicit



"Mă bucur foarte mult că ne întâlnim aici după ce aţi terminat exerciţiul. În vizita pe navă mi s-a prezentat exerciţiul, rezultatele acestuia şi acum, la acest moment, pot să vă spun ceva foarte simplu: felicitări, sunt foarte mândru de voi şi de munca pe care aţi depus-o şi pe care o depuneţi. Este îmbucurător şi liniştitor să aflu de la comandanţii voştri că v-aţi integrat foarte bine cu participanţii din alte ţări. Mi-a plăcut foarte mult când am auzit că în condiţiile în care nava nu dispune chiar de toate facilităţile pe care vi le doriţi, reuşiţi foarte bine să completaţi prin capacitatea voastră şi prin inventivitate şi, în concluzie, pot să vă spun că sunt foarte bucuros că am venit astăzi aici, că v-am întâlnit, că am primit direct şi imediat rezultatele acestui exerciţiu. Şi, la finalul alocuţiunii, vă spun bun cart înainte!", le-a spus Iohannis militarilor români, la bordul fregatei "Regele Ferdinand".

Preşedintele României a vizitat apoi nava canadiană "HMCS Toronto" şi pe cea olandeză "Zr. Ms. Evertsen".

"Vreau să vă spun de la început că sunt impresionat de rezultate, vreau să vă felicit pentru că aţi făcut un lucru extraordinar. Pentru mine, ca preşedinte al României, acest exerciţiu a fost foarte important, pentru că avem Marea Neagră, o mare frumoasă, dar şi o zonă foarte complicată şi presupun că pe durata acestui exerciţiu cu toţii aţi putut observa de ce este o zonă atât de complexă. Pentru mine şi pentru România este foarte important să îi avem pe aliaţii noştri, pe voi, împreună cu noi, aici, în Marea Neagră, lucrând împreună, pregătindu-ne împreună şi cunoscându-ne reciproc. Zona Mării Negre nu este numai o regiune estică sau o graniţă estică a NATO, zona Mării Negre este foarte complicată şi avem nevoie de voi toţi, avem nevoie de NATO. Pe de altă parte, România este o membră de 15 ani a NATO iar noi ne-am schimbat, ne-am adaptat. La început, România a primit securitate de la NATO, dar acum pot spune că este şi un furnizor de securitate în regiune", le-a spus Iohannis militarilor olandezi.

Potrivit Statului Major al Forţelor Navale, exerciţiul "Sea Shield 19" a fost interconectat vineri, în ultima zi de desfăşurare, cu exerciţiul "Vigorous Warrior 19", în portul militar Constanţa, printr-o secvenţă de evacuare medicală de la bordul fregatei "Regele Ferdinand". În cadrul acestei activităţi de instruire au fost exersate procedurile specifice unui scenariu care ia în considerare producerea unui accident de scufundare, soldat cu multiple victime.



Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!