Dragnea: Iohannis nu e greu de bătut la prezidențiale. Când anunță PSD candidatul

O decizie în PSD privind candidatul la alegerile prezidenţiale va fi luată după scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seară liderul social-democraţilor Liviu Dragnea, adăugând în context că "Iohannis nu e greu de bătut".

"Eu bănuiesc că şi la noi sunt mulţi pregătiţi să candideze şi sunt mulţi care şi-ar dori şi e foarte bine lucrul ăsta. O să luăm decizia asta după alegerile europarlamentare. Am fost întrebat şi eu, mereu: candidaţi, nu candidaţi, am zis 'vorbim după europarlamentare'. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapă de obsesia în ceea ce mă priveşte, am devenit obsesia lui şi face absolut orice, presează, ameninţă, activează toate structurile pe care le poate activa ca eu, cum, necum, ori să dispar, ori să nu mai fiu preşedinte la PSD, ori să fiu să fiu băgat la puşcărie ori să dispar pur şi simplu, să mă evapor. Asta este singura lui obsesie, el crede că dacă eu nu mai exist, el ia al doilea mandat fără niciun fel de probleme", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3, citat de AGERPRES, întrebat cine este pregătit la PSD pentru o candidatură la prezidenţiale, în condiţiile în care preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că este pregătit să candideze, dar în funcţie de ce se decide şi cadrul coaliţiei de guvernare.

Întrebat în legătură cu afirmaţiile sale că varianta ar fi ca el să se confrunte cu Iohannis la alegerile prezidenţiale, liderul PSD a spus: "Nu, nu, vă spun care e obsesia lui, mie nu mi-e frică să mă confrunt cu Iohannis".

"Iohannis nu e greu de bătut, pentru că Iohannis nu a făcut nimic patru ani şi jumătate, nu a făcut decât rău, blocaje, blocaje, blocaje (...). Cu ce vrea să rămână în istorie în afară de relele făcute, minciunile permanente, incitarea la ură, la violenţă, la proteste, la dezordine socială? O să rămână cu referendumul ăsta inutil ", a susţinut Dragnea.

Fiind întrebat dacă regretă că PSD nu l-a suspendat din funcţie, acum un an sau acum şase luni, pe Klaus Iohannis, liderul social-democraţilor a răspuns: "Nu, nu era de suspendat, pe de-o parte. Pe de altă parte, colegii de la ALDE nu au fost niciodată de acord să-l suspendăm pe Iohannis, deci, până la urmă e şi o chestiune aritmetică. Noi am spus la un moment dat că s-ar putea să fim nevoiţi să ajungem acolo, dar noi singuri nu avem majoritate, doar în Senat avem majoritate singuri".

