Marș memorial pentru eroii de la Revoluție, anunțat pe 21 decembrie. Organizatori: „Dosarul victimelor este o rușine”

16-12-2025 | 09:32
Marș
Facebook /Rezistenta

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

Claudia Alionescu

”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”, afirmă organizatorii.

”În decembrie 1989, 1141 de eroi-martiri ne-au dat LIBERTATE. După 36 de ani, FII VOCEA LOR şi cere pentru ei DREPTATE! Marş memorial 21 decembrie 1989 Sângele celor ucişi în decembrie 1989 nu poate fi spălat de niciun complet aranjat. Jertfa celor care ne-au dat dreptul să vorbim liber nu poate fi prescrisă. Suferinţa familiilor celor omorâţi în Timişoara, Bucureşti şi peste tot în ţară este adâncită de impunitatea criminalilor. An de an, politicienii depun coroane şi ţin discursuri fără nicio finalitate. De 36 de ani, eroii-martiri din decembrie 1989 sunt ucişi prin nepăsare şi corupţie”, afirmă organizatorii, Rezistenţa, Asociaţia „21 Decembrie 1989” şi Asociaţia MEA.

În opinia lor, un proces care trenează peste trei decenii nu poate fi altceva decât o farsă şi urmaşii îşi plâng morţii, iar inculpaţii se bucură de pensii şi beneficii sau chiar ajung să fie îngropaţi cu onoruri militare.

"Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!", consideră reprezentanţii asociaţiilor care organizează evenimentul.

Evenimentul începe la ora 17.00, din Piaţa Victoriei, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Universităţii, unde vor ţine un moment de reculegere în memoria celor ucişi pentru libertate.

Marşul se încheie în Piaţa Revoluţiei, în faţa Ministerului de Interne, unde va fi strigat pe rând numele fiecărui erou-martir cunoscut.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-12-2025 09:30

