Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

17-12-2025 | 08:03
Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Daniel Preda

Jertfa lor a fost scânteia care avea să ducă, în câteva zile, la prăbușirea regimului Ceaușescu. Marți seară, sute de suporteri ai echipei Politehnica Timișoara, dar și martori ai acelor zile, au pornit în "Marșul Eroilor". Manifestația îi comemorează pe cei care și-au dat viața pentru libertate.

Cu torțe aprinse în mâini, suporterii au refăcut traseele din zilele Revoluției și au păstrat momente de reculegere. Li s-au alăturat și martori ai evenimentelor din decembrie 1989, când orașul a spus primul "nu" dictaturii.

Mariana Rodica Farcău, revoluționară: „Numele meu e Mariana Rodica Farcău, împușcată cu mitraliera de armata propriei mele țări în data de 17 decembrie în timp ce mergeam împreună cu studenții și demonstranții ca să eliberăm arestații care urmau să fie împușcați”.

Manifestanții au ajuns și în fața Catedralei din Timișoara

Marșul a început de unde a pornit și scânteia Revoluției: casa pastorului Lazlo Tokes. Oamenii s-au oprit în fața Catedralei Mitropolitane, în fața Operei, la Memorialul Revoluției, iar ultima oprire a fost la Cimitirul Eroilor.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

"Cine uită e complice", spun manifestanții. Oamenii vor să păstreze vie amintirea celor care au luptat pentru libertate, însă nu au putut să se bucure de ea.

Participant: „Trebuie să le continăm lupta, chiar dacă acum avem libertatea pentru care au luptat. Libertatea e o luptă zi de zi”.

În 17 decembrie 1989, la Timișoara au murit pentru libertate peste 60 de oameni. În memoria lor, astăzi este zi de doliu în orașul de pe Bega.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-12-2025 07:45

