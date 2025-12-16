36 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989. ”Cea mai mare neîmplinire rămâne viaţa românilor”

Stiri actuale
16-12-2025 | 13:26
revolutia, revolutie, decembrie 1989
Getty

La 36 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 de la Timişoara, participanţii direcţi la acele evenimente istorice se declară nemulțumiți de problemele cu care se confruntă în prezent societatea românească.

autor
Cristian Matei

Foștii revoluționari s-au întâlnit, marţi, în cadrul unei şedinţe extraordinare comemorative, dedicate Revoluției române din 1989.

Şedinţa a fost organizată de Consiliul Judeţean (CJ) Timiş la sediul fostei "Judeţene de partid", unde s-a constituit un prim nucleu împotriva regimului ceauşisto-comunist.

Asociaţiile de revoluţionari continuă să-şi exprime dezamăgirea că aspiraţiile lor iniţiale nu s-au realizat complet şi că societatea rămâne divizată, cu diverse probleme persistente.

Căutând o viaţă europeană liniştită şi prosperă, ei reflectează asupra responsabilităţilor lor de atunci şi ale celor care au condus ţara după Revoluţie, criticând incapacitatea de a continua reformele dorite.

Citește și
expozitie
Expoziție inedită la Timișoara despre Revoluție. Mai mulți fotografi au adus în prim-plan evenimentele din decembrie 1989

Petrişor Morar, membru fondator al primului partid politic postrevoluţionar, Frontul Democrat Român din 20 Decembrie 1989 de la Timişoara, a declarat pentru Agerpres că cel mai puternic moment a fost pentru el cel în care a auzit că alături de Timişoara s-au mai ridicat şi alte oraşe, după ce, timp de şase zile, oraşul de pe Bega a fost izolat în lupta pentru libertate şi înlăturarea regimului comunist.

"Ceea ce ne doream noi, atunci, nu s-a împlinit decât în parte, or aveam toate şansele să se împlinească cam tot ce doream la vremea respectivă. Din păcate, vedem că societatea civilă este în continuare divizată. Nemulţumirile sunt, neîmplinirile sunt. Cea mai mare neîmplinire rămâne viaţa românilor, care nu este aşa cum şi-ar fi dorit: o viaţă europeană, liniştită, echilibrată. Mereu avem convulsii, ba de natură economică, ba de natură socială, ba juridică, ba de altă natură. Tot timpul se întâmplă ceva. Ori, noi doream să avem o viaţă care să ne ducă la prosperitate, mult mai bună decât era înainte. Avem şi noi vina noastră, că nu am ştiut să nu renunţăm, până la capăt. Reţeta a fost preluată de alte structuri. Eram prea tineri atunci şi nu ştiam ce trebuia să facem. Trebuia să mergem mai departe, dar am cedat foarte repede. Cei care au preluat Revoluţia şi ne-au eliminat pe noi aveau experienţă, aveau tot ce trebuie, de la mass-media la capacitate umană, aveau informaţii, aveau tot", a spus Petrişor Morar.

Pentru Viorel Sasca, arestat în zilele lui decembrie 1989, ca participant la manifestările împotriva regimului ceauşist, Revoluţia este "neterminată". El vede, totuşi, o speranţă în tânăra generaţie, care a preluat ştafeta şi luptă pentru independenţa justiţiei.

"Se vede că mai sunt probleme de rezolvat, din păcate, încă destul de grave. Mă bucur că tineretul a preluat ştafeta şi protestează, vrea dreptate, vrea o justiţie corectă, ceea ce este foarte important pentru funcţionarea statului de drept. Fără o justiţie corectă nu se poate vorbi de un stat de drept, deşi mai sunt câteva probleme încă nerezolvate în societatea românească. Sper să se rezolve în următorii 20 de ani, ceea ce înseamnă trecerea a două generaţii, până s-a produs schimbarea de mentalitate, de la mentalitatea de sclav, de rob, la mentalitatea de om liber şi aici vine partea grea, responsabilitatea. Noi încă mai avem de învăţat responsabilitatea în societatea românească", a declarat Viorel Sasca.

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei a fost anunţat pentru 21 decembrie 2025.

De 36 de ani, eroii-martiri din decembrie 1989 sunt ucişi prin nepăsare şi corupţie”, afirmă organizatorii, Rezistenţa, Asociaţia „21 Decembrie 1989” şi Asociaţia MEA.

Filmul masacrului din Sydney. Cei doi atacatori au tras 50 de focuri. Ce le-au spus rudelor

Sursa: Agerpres

Etichete: timisoara, revolutie,

Dată publicare: 16-12-2025 13:17

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Expoziție inedită la Timișoara despre Revoluție. Mai mulți fotografi au adus în prim-plan evenimentele din decembrie 1989
Stiri Diverse
Expoziție inedită la Timișoara despre Revoluție. Mai mulți fotografi au adus în prim-plan evenimentele din decembrie 1989

Tinerii care vor să afle mai multe despre Revoluția din 1989 pot vizita o expoziție inedită la Timișoara, într-un spațiu amenajat aproape de casa pastorului László Tőkés.

Dan Voinea face o dezvăluire uluitoare: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”
Stiri actuale
Dan Voinea face o dezvăluire uluitoare: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”

Ion Iliescu era anchetat penal în momentul izbucnirii Revoluției din decembrie 1989, a dezvăluit generalul Dan Voinea pentru Știrile Pro TV. Cu toate acestea, ”îl voiau unii președinte”, iar restul e istoria știută acum de toți.  

Elena Ceaușescu, după ce a aflat că Ion Iliescu a preluat puterea la Revoluție: „Vezi, Nicule, ți-am zis să-l termini”
Stiri actuale
Elena Ceaușescu, după ce a aflat că Ion Iliescu a preluat puterea la Revoluție: „Vezi, Nicule, ți-am zis să-l termini”

„Vezi, Nicule, ți-am zis să-l termini”. Aceasta ar fi fost reacția Elenei Ceaușescu când a aflat că Ion Iliescu a preluat puterea în haosul Revoluției din decembrie 1989. O replică amară, care spune multe despre relația tensionată cu fostul lor protejat.

Căderea comunismului, 35 de ani. Cronologia evenimentelor din 23-31 decembrie 1989 de la Bucureşti şi din alte oraşe
Stiri actuale
Căderea comunismului, 35 de ani. Cronologia evenimentelor din 23-31 decembrie 1989 de la Bucureşti şi din alte oraşe

Incidentele tragice au continuat şi după zilele de 21-22 decembrie 1989. La 23 decembrie 1989, au loc schimburi de focuri în mai multe oraşe din ţară.  

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marți la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Procurorii au descins dimineață în locuința sa.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”
Deșteaptă-te, România!
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28