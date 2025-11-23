Mersul pe jos câștigă teren: 1.000 de copii folosesc zilnic Pedibusul care reduce aglomerația și poluarea

Stiri actuale
23-11-2025 | 17:10
copii scoala

Mersul pe jos către școală prinde viteză în țara noastră.

autor
Ciprian Pârvu

Proiectul Pedibus apărut în urmă cu 5 ani la Sfântu-Gheorghe s-a extins în aceasta toamnă în alte 12 orașe din țară.

Însoțiți de voluntari adulți, copiii merg la scoală pe jos, pe trasee bine stabilite, cu stații unde micii călători se alătură grupului. În felul acesta, se reduc traficul și poluarea în preajma școlilor, copiii fac mișcare iar părinţii scapă de stresul ajunsului la timp la cursuri.

21 de copii, care se ţin de mână, merg încolonați spre Școala 13 din Brașov. E primul pedi-bus din oraș.

Laura Ormenisan -voluntar pedibus Brașov: „Am început cu doi copilași, inclusiv al meu și pe parcurs ni s-au alăturat alți copii.”

Totul a pornit de la aglomeraţia infernală din preajma școlilor, care înseamnă pe lângă timp pierdut, mulţi nervi dar și poluare.

Sebastian Ichim - voluntar Pedibus Brașov: „La fiecare scoală vin în fiecare dimineaţă cam 1000 de maşini. Am observat această aglomerație foarte mare și am zis că trebuie să facem ceva să reducem, să decongestionăm traficul. ”

Ideea a apărut în urmă cu 5 ani, în orașul Sfântu Gheorghe, din Covasna. Acum sunt 12 localităţi care au trasee pedi-bus și zilnic aproximativ 1000 de copii din toată țara merg pe jos până la școala.

Părinții stabilesc de comun acord traseele și stațiile – adică locurile unde copiii așteaptă să se alăture grupului. Distanțele nu depășesc un kilometru și jumătate, iar pedi-busul e însoțit întotdeauna de 2–3 voluntari adulți, de regulă bunici frați mai mari sau părinți. Copiii care acumulează cele mai multe călătorii pe jos sunt premiați.

Buslig Kincso - coordonator Pedibus Sfântu-Gheorghe: „După fiecare mers pe jos, copiii primesc din partea însoțitorilor un autocolant galben, 125 de zile mers pe jos, copiii primesc o tabără de aventură care costă în jur de 1000 de lei.”

Efectele Pedibus se văd imediat: trafic mai puțin aglomerat în preajma școlilor și copii mai bine dispuși.

Alin Chilian - voluntar PediBus Brașov: „Copiii care vin pe jos sunt foarte, foarte entuziasmați și încântați.”

În unele orașe, autoritățile sprijină și ele inițiativa părinților: marchează treceri de pietoni sau chiar opresc circulația mașinilor, temporar, în preajma școlilor, ca să facă loc grupurilor de copii.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-11-2025 17:10

