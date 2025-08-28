Medicii specialişti ameninţă cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienţi

28-08-2025 | 21:23
spital
Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă şi Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator critică intenția Guvernului de a nu respecta angajamentul privind creșterea valorii punctului per serviciu medical în ambulatoriu.

Mihaela Ivăncică

PMSPI și APMA şi-au exprimat, joi, "indignarea" faţă de intenţia Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate" privind creşterea valorii punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate şi susţin că iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii.

"Deşi Guvernul, prin prim ministrul Ilie Bolojan şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete şi CNAS, prin preşedintele Horaţiu Moldovan, au declarat public în mod repetat majorarea valorii punctului (6,5 lei din august 2025, 8 lei din ianuarie 2026), măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027 şi la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor şi pacienţilor în aceştia", afirmă reprezentanţii celor două asociaţii într-un comunicat de presă comun remis AGERPRES.

În opinia celor două asociaţii, subfinanţarea ambulatoriului înseamnă "desconsiderarea" muncii medicilor specialişti, "ignorarea" nevoilor pacienţilor şi "condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente" componente a sistemului medical.

"Solicitările noastre sunt clare: respectarea promisiunii de creştere a valorii punctului, buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate, o strategie transparentă şi predictibilă pentru finanţarea cabinetelor independente. Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI şi APMA iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii în contract cu CNAS", susţine reprezentanţii celor două PMSPI şi APMA.

Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani, în Sudan. Într-o săptămână, s-au înregistrat peste 40 de decese

Potrivit acestora, ambulatoriul clinic de specialitate este singura alternativă sustenabilă pentru reducerea presiunii asupra spitalelor, oferind servicii medicale de înalt profesionalism dar cu raport cost-eficienţă superior spitalizărilor de zi şi continue.

Motivul pentru care Guvernul împarte Pachetul 2 de măsuri fiscale în șase ”pachețele” de reforme. Cele mai importante decizii

