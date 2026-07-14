Corpul ei a fost descoperit în casa partenerului, iar probele prelevate nu i-au condus pe anchetatori la o concluzie despre o moarte violentă sau patologică.

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Corespondent PRO TV: „Rezultatele autopsiei așteptate de procurori nu au fost concludente. Corpul, care fusese acoperit cu mai multe pături și haine, a fost atât de afectat în două săptămâni caniculare încât medicii nu și-au putut da seama dacă femeia a fost ucisă. Deocamdată încadrarea juridică a faptei pentru care se fac cercetări rămâne "ucidere din culpă", deși suspiciunile anchetatorilor sunt, evident, de omor. În spatele casei în care a fost găsit trupul femeii, era săpată o groapă adâncă de un metru. Iubitul ei, care a mai făcut închisoare pentru crimă, le-a spus anchetatorilor că nu știe ce s-a întâmplat cu ea și a încercat să dea vina pe fratele lui, care locuiește în același imobil și are probleme psihice. Rămâne ca procurorii să caute și alte probe și să ceară expertize amănunțite pentru a afla cum a murit femeia și a determina cine e vinovat de decesul ei. Suspectul este, deocamdată, în custodia poliției”.