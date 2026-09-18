Pumpkin spice latte. Cum să pregătești cafea cu dovleac la tine acasă

Pumpkin spice latte este o băutură foarte populară, mai ales în apropierea Halloween-ului. Află cum se pregătește cafeaua cu dovleac acasă.

Pumpkin latte este o băutură caldă și aromată care conține cafea espresso și un amestec de condimente de dovleac. Este unul dintre cele mai populare produse de sezon în perioada toamnei și a sărbătorilor de Halloween și Thanksgiving, în special în Statele Unite. Fie că vrei să încerci ceva nou sau vrei să savurezi o cafea bună în timp ce te uiți la un film de Halloween alături de prieteni, pumpkin latte este opțiunea ideală.

Cum se prepară pumpkin latte acasă – sfaturi

Pumpkin latte este preparat de obicei prin combinarea cafelei espresso cu lapte spumat și un sirop de dovleac care conține arome precum scorțișoară, ghimbir, cuișoare și nucșoară. Acest amestec de condimente oferă băuturii un gust dulce și condimentat, cu o notă distinctă de dovleac.

Băutura este adesea decorată cu frișcă și un praf de scorțișoară sau nucșoară deasupra pentru a adăuga un aspect deosebit și un plus de aromă.

Pumpkin latte a devenit extrem de popular în ultimii ani și este disponibil în multe cafenele din întreaga lume în timpul sezonului de toamnă. Băutura este apreciată pentru gustul său reconfortant și aromele bogate, care aduc aminte de atmosfera caldă și primitoare a sezonului toamnei.

Pentru a prepara cafeaua cu dovleac acasă, trebuie să ții cont de anumite aspecte, după cum urmează:

1. Poți începe prin a face propriul sirop de dovleac. Pentru aceasta, amestecă piure de dovleac cu zahăr brun, scorțișoară, ghimbir, cuișoare și nucșoară într-un vas pe foc mic. Lasă amestecul să fiarbă și să se îngroașe puțin. După ce s-a răcit, poți folosi acest sirop în rețeta ta de pumpkin latte.

2. În funcție de preferințele tale, poți folosi cafea espresso proaspăt preparată sau poți utiliza o cafea filtrată mai ușoară. Cafeaua espresso va oferi un gust mai intens, în timp ce cafeaua filtrată va avea un gust mai delicat.

3. Pentru a obține o spumă bogată și cremoasă, poți folosi un steamer de lapte sau un aparat de spumare a laptelui. Dacă nu ai aceste echipamente, poți încălzi laptele pe aragaz și apoi îl poți bate manual cu un tel pentru a crea spumă. Asigură-te că laptele este suficient de încălzit, dar nu fierbinte.

4. În afară de siropul de dovleac, poți adăuga și alte arome pentru a intensifica gustul de dovleac. Poți folosi scorțișoară proaspătă rasă, ghimbir proaspăt măcinat sau un praf de nucșoară pentru a aduce o notă distinctă de condimente.

5. După ce ai turnat băutura într-o cană, poți adăuga frișcă deasupra și poți presăra un praf de scorțișoară sau nucșoară pentru a adăuga un aspect estetic și un plus de aromă.

6. Dacă nu îți place laptele de vacă, poți încerca variante alternative precum lapte de migdale, lapte de cocos sau lapte de soia. Acestea oferă o notă diferită și pot fi potrivite pentru persoanele care au intoleranță la lactoză sau preferă un stil de viață vegan.

7. Poți încerca să adaugi topping-uri suplimentare pentru a-ți personaliza pumpkin latte. De exemplu, poți adăuga fulgi de ciocolată, caramel topit sau nuci tocate pentru a adăuga textură și arome suplimentare.

Rețeta de pumpkin latte

Iată o rețetă clasică de pumpkin latte, conform TheKitchn.com.

Ingrediente:

- 240 ml cafea espresso sau cafea filtrată

- 120 ml de lapte

- 2 lingurițe de sirop de dovleac (aproximativ 10 ml)

- 1/4 linguriță de scorțișoară măcinată: aproximativ (0,6 grame)

- 1/4 linguriță de ghimbir măcinat: aproximativ (0,6 grame)

- 1/8 linguriță de cuișoare măcinate: aproximativ (0,3 grame)

- 1/8 linguriță de nucșoară măcinată: aproximativ (0,3 grame)

- Opțional: frișcă și scorțișoară pentru decorare

Instrucțiuni:

1. Într-un vas mic, încălzește laptele la foc mic. Asigură-te că nu îl lași să fiarbă.

2. În timp ce laptele se încălzește, pregătește cafeaua espresso sau cafeaua filtrată într-o cană mare.

3. Adaugă siropul de dovleac, scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele și nucșoara în laptele încălzit. Amestecă bine pentru a combina aromele.

4. Folosind un blender de mână sau un aparat de spumare a laptelui, spumează laptele până când obții o spumă bogată și cremoasă.

5. Toarnă laptele spumat peste cafeaua espresso sau cafeaua filtrată din cană.

6. Opțional, poți adăuga frișcă deasupra și presăra scorțișoară pentru a decora și intensifica aroma.

Această rețetă este doar un punct de plecare, poți ajusta cantitatea de sirop de dovleac sau condimente în funcție de preferințele tale.

De ce este atât de populară cafeaua cu dovleac

Există câteva motive pentru popularitatea cafelei cu dovleac:

Cafeaua cu dovleac este asociată cu sezonul toamnei și sărbătorile precum Halloween și Thanksgiving. Aroma dovleacului se potrivește perfect cu atmosfera caldă și primitoare a acestui sezon.

Gustul dulce și condimentat al cafelei cu dovleac aduce aminte de deserturile și prăjiturile tradiționale de toamnă, cum ar fi plăcinta de dovleac. Consumul acestei băuturi poate oferi o senzație de confort și familiaritate.

Cafeaua cu dovleac oferă o combinație unică de arome, precum scorțișoară, ghimbir, cuișoare și nucșoară. Aceste condimente adaugă profunzime și complexitate gustului, ceea ce o face mai interesantă și mai plăcută pentru mulți oameni.

Mulți producători de cafea și lanțuri de cafenele au promovat și comercializat cafeaua cu dovleac în ultimii ani, ceea ce a contribuit la creșterea popularității sale. Rețelele sociale și influencerii au contribuit, de asemenea, la popularizarea acestei băuturi, prin distribuirea fotografiilor și a rețetelor pe rețelele de socializare.

Cafeaua cu dovleac poate fi personalizată în funcție de preferințele individuale. Poți alege să adaugi mai mult sau mai puțin sirop de dovleac, să ajustezi cantitatea de condimente sau să alegi diferite tipuri de lapte. Această versatilitate face ca băutura să fie atractivă pentru o gamă largă de consumatori.

Ce nutrienți conține dovleacul

Dovleacul este un aliment sărac în calorii, compus din 94% apă, dar bogat în substanțe nutritive. Conform Healthline, o cană de dovleac gătit (în jur de 250 g) conține:

Aproximativ 50 kcal;

0 g grăsimi;

2 g proteine;

12 g carbohidrați;

3 g fibre;

245% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina A;

19% din DZR de vitamina C;

16% din DZR de potasiu;

11% din DZR de cupru;

11% din DZR de mangan;

11% din DZR de vitamina B2 (riboflavină);

10% din DZR de vitamina E;

8% din DZR de fier;

Cantități mici de zinc, folat, magneziu, fosfor și vitamine din complexul B.

Dovleacul este, de asemenea, o sursă excelentă de beta-caroten, o substanță antioxidantă din grupa carotenoizilor, care în organism se transformă în vitamina A.

Variante de pumpkin latte de toamnă

Pumpkin latte poate fi adaptată în funcție de gust, tipul de cafea folosit și ingredientele disponibile. O variantă mai intensă poate fi obținută prin folosirea unui espresso dublu, în timp ce pentru o băutură mai dulce poate fi mărită cantitatea de sirop de dovleac. Și tipul de lapte influențează aroma și consistența: laptele integral oferă o textură mai cremoasă, iar băuturile vegetale, precum cele din ovăz sau migdale, schimbă profilul gustului.

O alternativă interesantă este pumpkin latte rece, potrivită pentru zilele de început de toamnă în care temperaturile sunt încă ridicate. Cafeaua răcită se combină cu lapte rece, piure sau sirop de dovleac și condimente, apoi se servește cu gheață. Pentru o aromă mai pronunțată, amestecul de condimente poate fi pregătit separat și păstrat într-un recipient închis, astfel încât să poată fi folosit la mai multe băuturi.

Pentru un gust apropiat de cel al plăcintei cu dovleac, pot fi adăugate vanilie și puțină scorțișoară. De asemenea, ghimbirul și nucșoara pot fi ajustate în funcție de intensitatea dorită. În cazul unei variante fără produse de origine animală, laptele vegetal și frișca vegetală pot înlocui ingredientele clasice.

Înainte de servire, băutura poate fi decorată cu scorțișoară, cacao, nuci mărunțite sau puțin piure de dovleac, pentru un aspect specific sezonului de toamnă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,