Avea patima jocurilor de noroc, după cum spun surse din Poliție.

Corespondent PROTV: „Suspiciunile au apărut chiar printre colegii polițistului judiciarist, în vârstă de 27 de ani. Înștiințați, superiorii au decis să-i verifice activitatea și au constatat lipsa a peste 4.000 de lei – bani ridicați de el cu ocazia cercetărilor făcute într-o locuință, la un caz de moarte suspectă. Polițistul întocmise un proces-verbal în care precizase că suma a fost depusă la dosar, însă bancnotele dispăruseră. Ulterior, a raportat că predase banii unei rude a femeii decedate. Apoi s-a constatat și că ofițerul și-a amanetat laptopul de serviciu, ca să facă rost de bani. Asta deși nu avea voie să-l scoată din instituție fără aprobarea superiorului, întrucât conține secrete de serviciu. Polițistul a recunoscut, în cadrul anchetei interne, că lua 350 de lei de la casa de amanet, apoi recupera echipamentul când făcea rost de bani. Cu sumele astfel obținute și-ar fi plătit datoriile făcute din cauza jocurilor de noroc, spun surse judiciare. Polițistul, care lucra la Serviciul de Investigații Criminale din Câmpina, este cercetat sub control judiciar. El a fost pus la dispoziție și primește acum sarcini pentru muncă de birou, în cadrul unui post de poliție rurală.”