Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate

Stiri actuale
23-08-2025 | 15:32
spital, hol, asistenti, medici
Shutterstock

Există un grad de burnout ridicat la o parte din personalul din untățile de primiri urgențe (UPU), a declarat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

autor
Lorena Mihăilă

Întrebat dacă la nivelul DSU există statistici cu privire la rata de burnout în rândul medicilor de urgenţă, Raed Arafat a răspuns că există studii făcut pe acest aspect, dar că nu poate preciza care ar fi procentele.

„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să ştiţi că situaţia a fost mult mai bine decât ne-am aşteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică", a spus şeful DSU.

Raed Arafat a precizat că măsura prin care poate fi redus sau eliminat acest sindrom este „să ai personalul adecvat (ca număr - n.r.), să reduci presiunea asupra oamenilor (angajaţilor din UPU - n.r.)".

Ar putea face față sistemul medical la o criză

În altă ordine de idei, întrebat dacă sistemul de urgenţă din România ar putea să facă faţă unei crize majore, cum ar fi un cutremur, şeful DSU a amintit că a existat o astfel de criză, pandemia de coronavirus.

Citește și
politia
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei

„Am făcut faţă unei pandemii, cu colegii noştri. Unităţile de primiri urgenţe au fost unele dintre liniile de front de lucru şi care au ţinut spatele spitalelor, mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut. Şi au devenit o a doua secţie de terapie intensivă în spital. Deci, modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca mod de gândire, ca mod de lucru integrat, este un mod corect", a spus Raed Arafat.

Studenții, sfătuiți să nu fie medici UPU

Raed Arafat a reclamat că încă de pe băncile facultăţii tinerilor care studiază medicina li se spune, de către unii medici, să evite să aleagă ca specialitate medicina de urgenţă pe motiv că „nu vor avea viaţă”.

„Noi ne-am făcut o reputaţie care a fost greşit explicată generaţiilor tinere. Toţi am ieşit, la început, şi am zis: ”Vai ce greu este, ne ucide, ne termină!”. Da, dacă suntem puţini, munca este foarte stresantă, dacă suntem suficienţi, atunci se distribuie munca şi devine efortul mai mic. Aşa că încurajarea medicilor tineri să vină la această specialitate trebuie să fie încă de la băncile facultăţii”, a afirmat Raed Arafat în discursul pe care l-a ţinut sâmbătă, la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe de a Alba Iulia.

Şeful DSU reclamă că sunt medici cu vechime care îi descurajează pe tineri să aleagă medicina de urgenţă.

„Din păcate, şi o spun deschis, mulţi dintre colegi ne spun cum la facultate, în diferite secţii unde fac stagiile, sfaturile date lor sunt să evite medicina de urgenţă, de către colegii din alte specialităţi. Da, sfaturile date lor: ”Las-o, că nu e bine, nu o să ai viaţă!”. Ba o să ai viaţă, dacă sunt suficienţi, dar dacă noi tot descurajăm tinerii să vină la această specialitate, clar, la un moment o să fie foarte puţini care lucrează în ea”, a mai afirmat Raed Arafat.

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: medici, facultate, raed arafat, UPU,

Dată publicare: 23-08-2025 15:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei
Stiri actuale
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei

O femeie în vârstă de 46 de ani, administrator al unei agenții de turism din Constanța, este cercetată de polițiști pentru înșelăciune, după ce ar fi păcălit 22 de persoane și o companie străină.

Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți
Stiri actuale
Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți

Un cetățean român urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea martorilor, a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor pentru capturarea criminalului Emil Gânj.

Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei
Stiri actuale
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Recomandări
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei
Stiri actuale
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov"

Premierul Ilie Bolojan a evocat simbolismul zilei de 23 august, în timpul vizitei de sâmbătă din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12