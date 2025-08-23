Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate

Există un grad de burnout ridicat la o parte din personalul din untățile de primiri urgențe (UPU), a declarat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

Întrebat dacă la nivelul DSU există statistici cu privire la rata de burnout în rândul medicilor de urgenţă, Raed Arafat a răspuns că există studii făcut pe acest aspect, dar că nu poate preciza care ar fi procentele.

„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să ştiţi că situaţia a fost mult mai bine decât ne-am aşteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică", a spus şeful DSU.

Raed Arafat a precizat că măsura prin care poate fi redus sau eliminat acest sindrom este „să ai personalul adecvat (ca număr - n.r.), să reduci presiunea asupra oamenilor (angajaţilor din UPU - n.r.)".

Ar putea face față sistemul medical la o criză

În altă ordine de idei, întrebat dacă sistemul de urgenţă din România ar putea să facă faţă unei crize majore, cum ar fi un cutremur, şeful DSU a amintit că a existat o astfel de criză, pandemia de coronavirus.

„Am făcut faţă unei pandemii, cu colegii noştri. Unităţile de primiri urgenţe au fost unele dintre liniile de front de lucru şi care au ţinut spatele spitalelor, mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut. Şi au devenit o a doua secţie de terapie intensivă în spital. Deci, modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca mod de gândire, ca mod de lucru integrat, este un mod corect", a spus Raed Arafat.

Studenții, sfătuiți să nu fie medici UPU

Raed Arafat a reclamat că încă de pe băncile facultăţii tinerilor care studiază medicina li se spune, de către unii medici, să evite să aleagă ca specialitate medicina de urgenţă pe motiv că „nu vor avea viaţă”.

„Noi ne-am făcut o reputaţie care a fost greşit explicată generaţiilor tinere. Toţi am ieşit, la început, şi am zis: ”Vai ce greu este, ne ucide, ne termină!”. Da, dacă suntem puţini, munca este foarte stresantă, dacă suntem suficienţi, atunci se distribuie munca şi devine efortul mai mic. Aşa că încurajarea medicilor tineri să vină la această specialitate trebuie să fie încă de la băncile facultăţii”, a afirmat Raed Arafat în discursul pe care l-a ţinut sâmbătă, la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe de a Alba Iulia.

Şeful DSU reclamă că sunt medici cu vechime care îi descurajează pe tineri să aleagă medicina de urgenţă.

„Din păcate, şi o spun deschis, mulţi dintre colegi ne spun cum la facultate, în diferite secţii unde fac stagiile, sfaturile date lor sunt să evite medicina de urgenţă, de către colegii din alte specialităţi. Da, sfaturile date lor: ”Las-o, că nu e bine, nu o să ai viaţă!”. Ba o să ai viaţă, dacă sunt suficienţi, dar dacă noi tot descurajăm tinerii să vină la această specialitate, clar, la un moment o să fie foarte puţini care lucrează în ea”, a mai afirmat Raed Arafat.

