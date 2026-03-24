Reprezentanţii organizaţiei susţin că închiderea accelerată a unor capacităţi energetice, fără alternative viabile, precum şi disponibilizările masive fără o protecţie socială reală reprezintă, în opinia lor, o formă de dezindustrializare.

Într-un comunicat transmis marţi, sindicaliştii atrag atenţia asupra situaţiei din sectorul energetic.

„Reprezentând interesele a peste 600.000 de lucrători, unii asigurând funcţionarea şi stabilitatea sistemului energetic naţional, alţii fiind consumatori direcţi sau indirecţi prin locurile de muncă în economie, atragem atenţia asupra unei situaţii de o gravitate excepţională, generată de incoerenţa şi lipsa de viziune a politicilor guvernamentale în domeniul energetic”, au transmis reprezentanţii Federaţiei sindicale Cartel Alfa.

Complexul Energetic Oltenia trebuie să fie repornit

Organizaţia cere adoptarea „de urgenţă” a unui set de măsuri concrete. Prima solicitare vizează repornirea capacităţilor Complexului Energetic Oltenia pentru producţia de energie.

„Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivităţii economice şi gestionarea responsabilă a tranziţiei energetice. În lipsa unor alternative funcţionale, eliminarea capacităţilor existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, menţinerea şi repornirea grupurilor energetice ar reprezenta o condiţie minimă pentru stabilitatea sistemului.

O a doua solicitare formulată de Cartel Alfa se referă la posibilitatea contractării directe a energiei de către marii consumatori industriali.

„Solicităm reglementarea clară şi imperativă a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cât şi companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari şi reducând costurile finale”, se arată în documentul sindical.

Fără exporturi și taxe mai mici pe combustibili

Sindicaliştii cer, de asemenea, oprirea exportului de combustibil şi gaze, în contextul actual.

„Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurării consumului intern este inacceptabil. Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului naţional pentru cetăţeni şi economia naţională”, consideră reprezentanţii Cartel Alfa.

Totodată, organizaţia solicită reducerea TVA şi a accizelor la combustibili.

„Nivelul actual al taxării amplifică presiunea asupra economiei şi populaţiei. Reducerea fiscalităţii este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice”, arată sindicaliştii în comunicat.

Potrivit acestora, deşi la nivel european este susţinută o tranziţie energetică graduală şi echilibrată, în România situaţia arată diferit. Reprezentanţii Cartel Alfa enumeră mai multe probleme:

• închideri accelerate de capacităţi energetice fără alternative viabile

• disponibilizări masive, fără protecţie socială reală

• subfinanţarea deliberată a unor companii strategice

„Aceste decizii nu reprezintă reforme, ci o dezindustrializare mascată, cu efecte sociale şi economice devastatoare. În acelaşi timp, protestele deja declanşate, inclusiv forme extreme precum greva foamei, indică atingerea unui punct critic în relaţia dintre stat şi cetăţeni. România nu îşi poate permite ca tranziţia energetică să devină un proces de distrugere economică şi socială. Securitatea energetică şi protejarea locurilor de muncă nu sunt opţiuni, sunt obligaţii fundamentale ale statului”, mai arată sindicaliştii.

În acelaşi timp, Guvernul urmează să adopte marţi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata acesteia.

Proiectul ministerului Energiei

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică luni seară de Ministerul Energiei, exportul produselor petroliere ar urma să fie posibil doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Documentul mai prevede limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora. Astfel, adaosul ar urma să fie stabilit la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.