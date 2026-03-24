Prețul carburanților astăzi, 24 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Prețul carburanților astăzi, 24 martie 2026, reflectă o nouă creștere semnificativă pe piața din România, cu impact direct asupra costurilor de transport. 

Raluca Ionescu-Heroiu

În București, motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litru. Diferențele de preț între stațiile de alimentare rămân vizibile, iar valorile practicate în Capitală se regăsesc, în mare parte, și în restul țării, conform datelor disponibile pe Monitorul Prețurilor.

Prețul carburanților la pompele din București

Prețul benzinei în București

Socar: Prețul benzinei standard NANO 95 se situează între 9,13 și 9,19 lei/litru la benzinăriile din București. Cel mai convenabil preț este la pompa din Vasile Lascăr.

Rompetrol: Cel mai mic preț, de 9,17 lei/litru, se află la stația Rompetrol din Bucureștii Noi. Prețul benzinei standard poate crește ușor de la o stație la alta, ajungând chiar și la 9,26 lei/litru (stația din Str. Valea Oltului). În Ilfov, în Mogoșoaia de exemplu, prețul ajunge la 9,28 lei/litru.

Petrom: Prețul benzinei standard la stațiile Petrom variază ușor între 9,13 și 9,15 lei pe litru.

OMV: La toate stațiile OMV din București prețul benzinei standard este la fel, de 9,26 lei/litru.

MOL: Din cauza diferențelor de costuri operaționale și a poziționării comerciale, prețul benzinei standard la stațiile MOL variază între 9,19 lei/litru și 9,24 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt la stațiile MOL de pe Postăvarul și str. Turnu Măgurele

Lukoil: Prețul benzinei standard la pompele Lukoil variază între 9,14 lei/litru și 9,19 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt pe Poligrafiei, Coralilor, Preciziei și șoseaua Chitilei. 

Prețul motorinei în București

Socar: Prețul motorinei standard este de 9,82 lei/litru la stația Socar din Vasile Lascăr. Prețul crește la 9,89 când vorbim despre stațiile de pe bulevardul Basarabia sau Theodor Pallady.

Rompetrol: Prețurile variază ușor între stațiile Rompetrol din București. Cel mai mic preț se menține la stația din Mihai Bravu (9,96 lei/litru), în timp ce pragul de 10 lei pe litru de motorină a fost depășit la stațiile din Ghencea, șoseaua Giurgiului, Pantelimon, Valea Oltului, Sisești, Chitila și Mogoșoaia.

Petrom: Stațiiile Petrom mențin încă prețul motorinei la sub 10 lei. Cel mai mare preț la pompă este de 9,84 lei/litru, în timp ce cel mai mic este de 9,83 lei/litru.

OMV: La toate stațiile OMV din București prețul motorinei standard este la fel, de 9,97 lei/litru.

MOL: Și la stațiile MOL din București prețul motorinei se menține sub 10 lei pe litru. Prețurile variază în funcție de locația pompei, de la 9,89 lei/litru (str. Postăvarul), la 9,93 lei/litru (pompele din nordul Capitalei).

Lukoil: Prețul motorinei standard a depășit 10 lei pe litru în la Lukoil în București. Prețul variază între 10,21 lei și 10,22 lei pe litru.

Prețul GPL în București

OMV: 3,97 - 4,07 lei/litru

Rompetrol: 3,98 – 4,07 lei/litru

MOL: 3,99 – 4,09 lei/litru

Lukoil: 4,07 lei/litru

Prețul carburanților în țară

Constanța

Prețul motorinei

Socar: 9,81 lei/litru

Petrom: 9,81 lei/litru

MOL: 9,87 lei/litru

Rompetrol: 9,95 lei/litru

OMV: 9,97 lei/litru

Lukoil: 10,19 lei/litru

Prețul benzinei

Socar: 9,13 lei/litru

Petrom: 9,13 lei/litru

Lukoil: 9,17 lei/litru

MOL: 9,19 lei/litru

Rompetrol: 9,2 lei/litru

OMV: 9,26 lei/litru

Cluj

Prețul motorinei

Petrom: 9,84 lei/litru

Socar: 9,89 lei/litru

OMV: 9,9 lei/litru

MOL: 9,9 lei/litru

Gazprom Petrom: 9,9 lei/litru

Rompetrol: 9,98 lei/litru

Lukoil: 10,22 lei/litru

Prețul benzinei

Petrom: 9,13 lei/litru

Socar: 9,14 lei/litru

Lukoil: 9,17 lei/litru

OMV: 9,19 lei/litru

MOL: 9,19 lei/litru

Gazprom Petrom: 9,19 lei/litru

Rompetrol: 9,2 lei/litru

Timișoara

Prețul motorinei

Socar: 9,82 lei/litru

Petrom: 9,84 lei/litru

MOL: 9,9 lei/litru

OMV: 9,97 lei/litru

Gazprom Petrom: 9,97 lei/litru

Rompetrol: 9,98 lei/litru

Lukoil: 10,22 lei/litru

Prețul benzinei

Socar: 9,1 lei/litru

Petrom: 9,13 lei/litru

Lukoil: 9,15 lei/litru

MOL: 9,19 lei/litru

Rompetrol: 9,19 lei/litru

OMV: 9,26 lei/litru

Gazprom Petrom: 9,26 lei/litru

Dată publicare:

Darnic pe bani privați: Guvernul taie adaosul la pompă dar ține cu dinții de a șaptea cea mai mare acciză la motorină din UE
Guvernul a anunțat că ia măsuri împotriva creșterii prețurilor la pompă. Cu toate acestea, nu reduce acciza la carburant, unul dintre costurile fixe ale prețurilor din benzinării.

Plafonarea marjelor la carburanţi, pregătită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă, riscă să reducă oferta şi să creeze penurie, avertizează experţii din energie, care susţin că măsura ar putea descuraja importurile.

Prețul motorinei standard a depășit, marți, 24 martie, pragul psihologic de 10 lei pe litru în București, marcând o nouă etapă de scumpiri accelerate pe piața carburanților. 

Guvernul a anunțat că ia măsuri împotriva creșterii prețurilor la pompă. Cu toate acestea, nu reduce acciza la carburant, unul dintre costurile fixe ale prețurilor din benzinării.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit marți, 24 martie 2026, o fabrică de bani falși în județul Suceava. 

Australia şi Uniunea Europeană au semnat marţi, la Canberra, un acord amplu de liber schimb, încheiat după ani de negocieri, pentru stimularea comerţului bilateral, în ciuda protestelor fermierilor europeni, relatează AFP şi Reuters. 

