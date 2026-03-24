Prețul carburanților astăzi, 24 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Prețul carburanților astăzi, 24 martie 2026, reflectă o nouă creștere semnificativă pe piața din România, cu impact direct asupra costurilor de transport.
În București, motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litru. Diferențele de preț între stațiile de alimentare rămân vizibile, iar valorile practicate în Capitală se regăsesc, în mare parte, și în restul țării, conform datelor disponibile pe Monitorul Prețurilor.
Prețul carburanților la pompele din București
Prețul benzinei în București
Socar: Prețul benzinei standard NANO 95 se situează între 9,13 și 9,19 lei/litru la benzinăriile din București. Cel mai convenabil preț este la pompa din Vasile Lascăr.
Rompetrol: Cel mai mic preț, de 9,17 lei/litru, se află la stația Rompetrol din Bucureștii Noi. Prețul benzinei standard poate crește ușor de la o stație la alta, ajungând chiar și la 9,26 lei/litru (stația din Str. Valea Oltului). În Ilfov, în Mogoșoaia de exemplu, prețul ajunge la 9,28 lei/litru.
Petrom: Prețul benzinei standard la stațiile Petrom variază ușor între 9,13 și 9,15 lei pe litru.
OMV: La toate stațiile OMV din București prețul benzinei standard este la fel, de 9,26 lei/litru.
MOL: Din cauza diferențelor de costuri operaționale și a poziționării comerciale, prețul benzinei standard la stațiile MOL variază între 9,19 lei/litru și 9,24 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt la stațiile MOL de pe Postăvarul și str. Turnu Măgurele
Lukoil: Prețul benzinei standard la pompele Lukoil variază între 9,14 lei/litru și 9,19 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt pe Poligrafiei, Coralilor, Preciziei și șoseaua Chitilei.
Prețul motorinei în București
Socar: Prețul motorinei standard este de 9,82 lei/litru la stația Socar din Vasile Lascăr. Prețul crește la 9,89 când vorbim despre stațiile de pe bulevardul Basarabia sau Theodor Pallady.
Rompetrol: Prețurile variază ușor între stațiile Rompetrol din București. Cel mai mic preț se menține la stația din Mihai Bravu (9,96 lei/litru), în timp ce pragul de 10 lei pe litru de motorină a fost depășit la stațiile din Ghencea, șoseaua Giurgiului, Pantelimon, Valea Oltului, Sisești, Chitila și Mogoșoaia.
Petrom: Stațiiile Petrom mențin încă prețul motorinei la sub 10 lei. Cel mai mare preț la pompă este de 9,84 lei/litru, în timp ce cel mai mic este de 9,83 lei/litru.
OMV: La toate stațiile OMV din București prețul motorinei standard este la fel, de 9,97 lei/litru.
MOL: Și la stațiile MOL din București prețul motorinei se menține sub 10 lei pe litru. Prețurile variază în funcție de locația pompei, de la 9,89 lei/litru (str. Postăvarul), la 9,93 lei/litru (pompele din nordul Capitalei).
Lukoil: Prețul motorinei standard a depășit 10 lei pe litru în la Lukoil în București. Prețul variază între 10,21 lei și 10,22 lei pe litru.
Prețul GPL în București
OMV: 3,97 - 4,07 lei/litru
Rompetrol: 3,98 – 4,07 lei/litru
MOL: 3,99 – 4,09 lei/litru
Lukoil: 4,07 lei/litru
Prețul carburanților în țară
Constanța
Prețul motorinei
Socar: 9,81 lei/litru
Petrom: 9,81 lei/litru
MOL: 9,87 lei/litru
Rompetrol: 9,95 lei/litru
OMV: 9,97 lei/litru
Lukoil: 10,19 lei/litru
Prețul benzinei
Socar: 9,13 lei/litru
Petrom: 9,13 lei/litru
Lukoil: 9,17 lei/litru
MOL: 9,19 lei/litru
Rompetrol: 9,2 lei/litru
OMV: 9,26 lei/litru
Cluj
Prețul motorinei
Petrom: 9,84 lei/litru
Socar: 9,89 lei/litru
OMV: 9,9 lei/litru
MOL: 9,9 lei/litru
Gazprom Petrom: 9,9 lei/litru
Rompetrol: 9,98 lei/litru
Lukoil: 10,22 lei/litru
Prețul benzinei
Petrom: 9,13 lei/litru
Socar: 9,14 lei/litru
Lukoil: 9,17 lei/litru
OMV: 9,19 lei/litru
MOL: 9,19 lei/litru
Gazprom Petrom: 9,19 lei/litru
Rompetrol: 9,2 lei/litru
Timișoara
Prețul motorinei
Socar: 9,82 lei/litru
Petrom: 9,84 lei/litru
MOL: 9,9 lei/litru
OMV: 9,97 lei/litru
Gazprom Petrom: 9,97 lei/litru
Rompetrol: 9,98 lei/litru
Lukoil: 10,22 lei/litru
Prețul benzinei
Socar: 9,1 lei/litru
Petrom: 9,13 lei/litru
Lukoil: 9,15 lei/litru
MOL: 9,19 lei/litru
Rompetrol: 9,19 lei/litru
OMV: 9,26 lei/litru
Gazprom Petrom: 9,26 lei/litru
Articol recomandat de sport.ro