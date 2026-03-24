Prețul carburanților astăzi, 24 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

În București, motorina standard a depășit pragul de 10 lei/litru. Diferențele de preț între stațiile de alimentare rămân vizibile, iar valorile practicate în Capitală se regăsesc, în mare parte, și în restul țării, conform datelor disponibile pe Monitorul Prețurilor.

Prețul carburanților la pompele din București

Prețul benzinei în București

Socar: Prețul benzinei standard NANO 95 se situează între 9,13 și 9,19 lei/litru la benzinăriile din București. Cel mai convenabil preț este la pompa din Vasile Lascăr.

Rompetrol: Cel mai mic preț, de 9,17 lei/litru, se află la stația Rompetrol din Bucureștii Noi. Prețul benzinei standard poate crește ușor de la o stație la alta, ajungând chiar și la 9,26 lei/litru (stația din Str. Valea Oltului). În Ilfov, în Mogoșoaia de exemplu, prețul ajunge la 9,28 lei/litru.

Petrom: Prețul benzinei standard la stațiile Petrom variază ușor între 9,13 și 9,15 lei pe litru.

OMV: La toate stațiile OMV din București prețul benzinei standard este la fel, de 9,26 lei/litru.

MOL: Din cauza diferențelor de costuri operaționale și a poziționării comerciale, prețul benzinei standard la stațiile MOL variază între 9,19 lei/litru și 9,24 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt la stațiile MOL de pe Postăvarul și str. Turnu Măgurele

Lukoil: Prețul benzinei standard la pompele Lukoil variază între 9,14 lei/litru și 9,19 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt pe Poligrafiei, Coralilor, Preciziei și șoseaua Chitilei.