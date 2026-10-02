Mașinile poluante vor fi interzise treptat în București. Harta zonei de unde vor începe restricțiile, prezentată de Ciucu

Principalele surse de poluare sunt traficul şi încălzirea rezidenţială cu combustibili solizi (lemn şi cărbune), în aceste două direcţii urmând a fi luate primele măsuri. Astfel, din 1 noiembrie 2027, vor fi scoase din zona centrală a Bucureştiului maşinile vechi, non-euro, măsura continuând în următorii ani cu maşinile Euro 1, 2, 3, 4 şi 5. De asemenea, se are în vedere eliminarea sistemelor de încălzire cu lemn şi cărbune, scrie News.ro.

„E alarmant! Bucureştiul este cea mai poluată capitală lă din UE: depăşeşte de 4 ori valorile maxime. O arată studiile de mediu şi raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dat publicităţii la începutul anului. De altfel, România este în procedură de Infrigement şi a fost condamnată de Curtea de Justiţie a UE încă din 2020 din cauza poluării din Capitală. La acel moment am primit obligaţia de a lua măsuri urgente. Care NU s-au luat! Iar sănătatea ne este pusă în pericol”, a transmis, vineri, Primăria Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este depărere că ”timpul nu mai are răbdare cu Bucureştiul”.

„E un subiect extrem de delicat. Au fost nenumărate articole în care s-a atras atenţia că vom primi amenzi foarte mari dacă nu vom face ceva cu poluarea. Bucureştenii se îmbolnăvesc în fiecare zi. Şi întrebarea fundamentală este: vrem şi noi să ne civilizăm sau nu? Îmi spunea şeful Gărzii de Mediu că sunt primul primar care abordează acest subiect. Şi voi zice un cuvânt de care au fugit mulţi primari: Zone cu Nivel Scăzut de Emisii. Vrem să le implementăm. Din nou, eu am tras băţul scurt, pe mandatul meu scurt trebuie să iau deciziile cele mai nepopulare. Dar mi le asum”, a anunţat Ciprian Ciucu.

Potrivit datelor transmise de municipalitate, există două mari surse de poluare:

traficul rutier

În Bucureşti şi Ilfov, sunt înmatriculate peste 2,8 milioane de maşini. Din acestea, aproape 1,3 milioane sunt vechi şi poluante. 461.251 de maşini au între 22 şi 35 de ani, sunt Non Euro, Euro 1, 2 şi 3, iar 835.856 au între 17 şi 21 ani - sunt Euro