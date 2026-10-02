Mașinile poluante vor fi interzise treptat în București. Harta zonei de unde vor începe restricțiile, prezentată de Ciucu

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Trafic bucuresti
Shutterstock

Primăria Bucureşti atrage atenţia, vineri, că situaţia poluării din Capitală este alarmantă, valorile înregistrate ale poluanţilor depăşind de patru ori maximele. 

autor
Sabrina Saghin

Principalele surse de poluare sunt traficul şi încălzirea rezidenţială cu combustibili solizi (lemn şi cărbune), în aceste două direcţii urmând a fi luate primele măsuri. Astfel, din 1 noiembrie 2027, vor fi scoase din zona centrală a Bucureştiului maşinile vechi, non-euro, măsura continuând în următorii ani cu maşinile Euro 1, 2, 3, 4 şi 5. De asemenea, se are în vedere eliminarea sistemelor de încălzire cu lemn şi cărbune, scrie News.ro.

„E alarmant! Bucureştiul este cea mai poluată capitală lă din UE: depăşeşte de 4 ori valorile maxime. O arată studiile de mediu şi raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dat publicităţii la începutul anului. De altfel, România este în procedură de Infrigement şi a fost condamnată de Curtea de Justiţie a UE încă din 2020 din cauza poluării din Capitală. La acel moment am primit obligaţia de a lua măsuri urgente. Care NU s-au luat! Iar sănătatea ne este pusă în pericol”, a transmis, vineri, Primăria Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este depărere că ”timpul nu mai are răbdare cu Bucureştiul”.

„E un subiect extrem de delicat. Au fost nenumărate articole în care s-a atras atenţia că vom primi amenzi foarte mari dacă nu vom face ceva cu poluarea. Bucureştenii se îmbolnăvesc în fiecare zi. Şi întrebarea fundamentală este: vrem şi noi să ne civilizăm sau nu? Îmi spunea şeful Gărzii de Mediu că sunt primul primar care abordează acest subiect. Şi voi zice un cuvânt de care au fugit mulţi primari: Zone cu Nivel Scăzut de Emisii. Vrem să le implementăm. Din nou, eu am tras băţul scurt, pe mandatul meu scurt trebuie să iau deciziile cele mai nepopulare. Dar mi le asum”, a anunţat Ciprian Ciucu.

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Potrivit datelor transmise de municipalitate, există două mari surse de poluare:

  • traficul rutier

În Bucureşti şi Ilfov, sunt înmatriculate peste 2,8 milioane de maşini. Din acestea, aproape 1,3 milioane sunt vechi şi poluante. 461.251 de maşini au între 22 şi 35 de ani, sunt Non Euro, Euro 1, 2 şi 3, iar 835.856 au între 17 şi 21 ani - sunt Euro

  • Încălzirea rezidenţială cu combustibili solizi (lemn şi cărbune).

Măsuri pentru combaterea acestor două probleme

Limitarea etapizată a maşinilor poluante - Mai întâi din centrul, apoi din tot oraşul.

„Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricţionarea maşinilor Non-Euro în zona centrală. Sunt vizate 80.500 de autoturisme fabricate înainte de 1991. Apoi, progresiv, până în anul 2032, limităm accesul Euro 1, 2, 3, 4 şi 5”, a mai transmis Primăria Bucureşti

Cea de-a doua măsură este înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn şi cărbune.

„Datele INS arată că, în Bucureşti, sunt 18.593 de case care se încălzesc astfel. Dintre acestea, 15.200 au putut fi localizate. Cele mai multe sunt concentrate în Ferentari – Rahova - Giurgiului, în Giuleşti Sârbi - Chitia Triaj, în zona Căţelu – Industriilor – Policolor, dar şi în Colentina – Andronache – Fundeni”, a mai transmis sursa citată.

Primăria propune un program de finanţare până în 2030, împreună cu Guvernul şi cu primăriile de sector, pentru a-i ajuta pe oameni să se branşeze la sisteme de încălzire ”curate”.

„PMB propune «AER 2030 ACASĂ» – un program municipal multianual prin care gospodăriile care se încălzesc cu lemn, cărbune şi alţi combustibili solizi să fie sprijinite să treacă la sisteme de încălzire eligibile, cu emisii reduse sau zero. Programul va fi voluntar, iar soluţiile personalizate în funcţie de infrastructura disponibilă la fiecare gospodărie în parte”, anunţă Primăria Bucureşti.

Ţinta pe care Bucureştiul şi-o propune este ca cele aproximativ 15.000 de gospodării identificate şi localizate în Capitală să fie incluse în efortul naţional de înlocuire a minimum 50.000 de unităţi de încălzire până în 2030.

Cele două măsuri urmează să fie puse în transparenţă, dezbătute, apoi transpuse în hotărâri de Consiliu General şi supuse votului.

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Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, poluare, masini,

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