Omul de afaceri este acuzat că ar fi cumpărat influență, mai exact că a dat bani unor terți ca să fie schimbat din funcție șeful DSV Vaslui și să-i fie aprobate despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unui comunicat al biroului de presă al guvernului, Ilie Bolojan a fost audiat în legătură cu circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos în septembrie 2025. Iar Ilie Bolojan a explicat deja public, după ce secretara generală adjunctă a guvernului a fost pusă sub acuzare pentru complicitate, că nu a fost vorba în cadrul audienței despre bani sau despre a schimba pe cineva din funcție.”.

Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos: „Domnul Bolojan nu a avut niciodată vreo discuție cu domnul Bogos, i s-a prezentat doar, de către domnul Bogos un abuz. Atât, din câte știu de la domnul Bogos. Nu a dat nimănui vreodată mită și nu a făcut niciodată trafic de influență”.

Reporter: „Domnul Bolojan nu i-a promis nimic domnului Bogos?”

Bogdan Gheorghiță: „Nimic”.

Corespondent Știrile ProTV: „Abuzurile la care se referă avocatul sunt amenzile pe care Bogos le-a primit de la DSV Vaslui pentru neregulile depistate la fermele de pui ale acestuia. Dar și la sacrificarea și distrugerea a peste 200.000 de pui care ar fi avut salmonela, pui pentru care Bogos a cerut despăgubiri de aproape trei milioane de euro. Procurorii DNA Iași spun că Bogos ar fi promis 1,5 milioane de euro ca să scape de controale și să fie numită o persoană agreată de el la șefia DSV Vaslui, persoană care să-i aprobe și dosarul de despăgubiri. În dosar, printre cei puși sub acuzare se află și fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care ar fi încercat să intervină pe lângă diferiți oameni influenți în favoarea lui Bogos”.