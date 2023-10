Mărturiile românilor prinși în mijlocul războiului din Israel. Două cântărețe celebre, în stare de șoc

Sute de români, cei mai mulți aflați în pelerinaj la Mormântul Sfânt, s-au trezit în mijlocul luptelor. Unii ghizi au început deja să evacueze grupurile spre Iordania. Cei rămași în Israel așteaptă un semn de la autorități. Ministerul român de Externe a emis o alertă de risc extrem de ridicat privind călătoria în acest stat.

Câteva curse aeriene care urmau să ajungă la Tel Aviv au fost anulate sau redirecționate.

Una dintre ele este zborul Wizz Air de la Cluj-Napoca la Tel Aviv. Alt avion, de la București, la Tel Aviv, a fost și el întors din drum.

Ana Baniciu și Raluka se află la Tel Aviv, în vacanță. Artistele au fost trezite de sirene, bombe și rachete.

Raluka, artistă: „Sirene peste tot, și de trei ore auzim bombe. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. Doamne!”.

Cu câteva ore îniante, la Tel Aviv era liniște.

„Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă”

Ana Baniciu și Raluka se bucurau de plajă și de soare. Acum, totul s-a schimbat.

Raluka, artistă: „Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă, sunt 3-4 oameni care merg, probabil, și ei spre case. Ultima sirenă a fost acum vreo oră. În momentul în care am auzit-o, a trebuit să intrăm în buncăr din nou”.

Ana Baniciu, artistă: „De dimineață, ne-am trezit cu o sirenă, sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră. Este pustiu pe stradă. Am încercat să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă. Am intrat într-un buncăr al unui bloc, cel mai apropiat bloc”.

Și alți români trăiesc cu groază evenimentele. Eva are 54 ani și locuiește împreună cu soțul și fiica ei în Netanya.

Eva Pașca, rezidentă în Israel: „Dimineață, la ora 6:20, au pornit sirenele. Noi am mai avut războaie, dar se duceau așa de la armată la armată, dar de data asta a fost un război contra civililor. A fost un șoc puțin pentru noi. Trebuie să mergem la serviciu, copiii nu vor avea școală zilele următoare”.

Potrivit Ambasadei României în Israel, atât turistii, cât și rezidentii trebuie sa se adapostească și să evite locurile aglomerate.

Cei mai mulți români aflați, în acest moment, în Israel, sunt în pelerinaj la locurile sfinte. Biserica Sfantului Mormant atrage, anual, mii de români. La fel și locurile cu rezonanță biblică de la Marea Moartă sau din Nazareth.

Riscul călătoriei în Israel, extrem de ridicat

Unele agenții de turism care organizează pelerinaje au fost nevoite să anuleze totul.

Matei Gabriela, manager agenție de turism: "Ne-au recomandat să reprogramăm pelerinajul nostru în Israel. Cred că este soluția cea mai bună. Viața e cea mai importantă. Acum situația este una foarte gravă, pentru că este stare de război”.

Și autoritățile noastre urmăresc situația din Israel.

Marcel Ciolacu, premierul României: "Sunt în jur de 790 de români în acest moment, pelerini. Căutam variante să-i aducem cât mai repede acasă. După cum bine știți, în acest moment sunt închise toate aeroporturile din Israel. S-a dat o avertizare de stare de război, vedem cum evoluează. Nu este niciun român rănit, sau în zona directă de conflict”.

Potrivit Ministerului Român de Externe, riscul călătoriei în Israel este extrem de ridicat.

Oficialii le recomandă cetățenilor români aflați în Israel să se adăpostească și, când situația va permite, să părăsească țara. Iar cei care intentionau să ajungă în Israel sunt sfătuiți să își reprogrameze călătoria. Toate informațiile privind situații de urgență sau persoane de contact se află pe site-ul Ministerului de Externe, la secțiunea "alerte de călătorie".

Reporteri: Alexandra Clej, Marius Grama, Geanina Panait.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 07-10-2023 19:51