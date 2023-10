Reacţii internaţionale după ofensiva militară de amploare a Hamas asupra Israelului

„Urmărim cu îngrijorare veştile din Israel. Condamnăm fără echivoc atacurile Hamas. Această violenţă oribilă trebuie să înceteze imediat. Terorismul şi violenţa nu rezolvă nimic”, a declarat Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Josep Borrell, într-un mesaj pe platforma X (fosta Twitter). „UE îşi exprimă solidaritatea cu Israelul în aceste momente dificile”, a adăugat el, citat de AFP.

„Este vorba de terorism în forma sa cea mai josnică. Israelul are dreptul de a se apăra împotriva unor atacuri atât de odioase”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, într-un mesaj postat pe platforma X.

Tot pe platforma X, preşedintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat „cu fermitate atacurile teroriste care lovesc în prezent Israelul”. „Îmi exprim întreaga solidaritate cu victimele, familiile şi apropiaţii lor”, a scris acesta, citat de AFP.

„Facem apel la reţinere din partea tuturor părţilor”, a declarat preşedintele turc, Tayyip Erdogan, la un congres al partidului său de guvernământ, AK, la Ankara. „Ele trebuie să se abţină de la acte agresive”, a spus el, citat de Reuters.

„România condamnă ferm atacurile cu rachete din această dimineaţă împotriva Israelului. Suntem pe deplin solidari cu Israelul în aceste momente teribile. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor şi către cei care sunt atacaţi”, a scris preşedintele român, Klaus Iohannis, pe Twitter.

„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului. I-am spus că Olanda condamnă fără echivoc aceste violenţe teroriste şi susţine pe deplin dreptul Israelului la autoapărare”, a declarat premierul interimar al Olandei, Mark Rutte, cerând încetarea violenţei Hamas împotriva civililor nevinovaţi.

„Guvernul italian urmăreşte îndeaproape atacul brutal care are loc în Israel”, se arată într-un comunicat al biroului premierului de la Palazzo Chigi (Guvernul Italiei). „Acesta condamnă cu cea mai mare fermitate teroarea şi violenţa continuă împotriva civililor nevinovaţi. Teroarea nu va învinge niciodată. Susţinem dreptul Israelului de a se apăra”, se spune în comunicat, preluat de ANSA.

Israelul „are deplina noastră solidaritate” şi „dreptul, garantat de legislaţia internaţională, de a se apăra împotriva terorismului”, a scris şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, tot pe platforma X.

„Marea Britanie condamnă fără echivoc atacurile îngrozitoare ale Hamas asupra civililor israelieni”, a scris ministrul britanic de externe, James Cleverly, pe X. „Marea Britanie va susţine întotdeauna dreptul Israelului de a se apăra”, a adăugat el.

„Condamnăm cu fermitate atacurile teroriste extrem de grave din Gaza împotriva Israelului. Suntem şocaţi de această violenţă fără discernământ”, a declarat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, într-un mesaj postat pe X şi citat de AFP.

„Suntem în contact cu toată lumea acum. Cu israelienii, cu palestinienii şi cu arabii”, a declarat Mihail Bogdanov, ministrul adjunct de externe al Rusiei şi emisarul Kremlinului pentru Orientul Mijlociu şi Africa, citat de agenţia Interfax - conform AFP. „Desigur, noi continuăm să facem apel la reţinere”, a subliniat el. Apropiată atât de Israel, cât şi de partea palestiniană, Moscova a fost „surprinsă” de această creştere a tensiunilor, potrivit lui Bogdanov, care a adăugat: „Dacă ne-am fi aşteptat la acest lucru, l-am fi prevenit”.

