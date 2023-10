Haos și panică în Israel. Disperați, oamenii își caută rudelele. Imagini tulburătoare de la fața locului | GALERIE FOTO

Sute de persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete, iar oamenii sunt blocați în adăposturi sau case din cauza pericolului iminent.

Unii israelieni încearcă să ia legătura cu rudele, dar acest lucru pare imposibil de realizat în aceste momente.

Gaia, o rezidentă din Tel Aviv, a declarat, pentru Haaretz, că a vorbit la telefon cu sora ei, care locuiește în Kibbutzul Nir Oz din sudul țării, care i-a spus că militanții Hamas au intrat în casa familiei sale.

„Mi-a spus că ea, fratele meu și tatăl meu au intrat în adăpost. [Militanții] au plecat după câteva minute, dar de atunci nu am mai reușit să dau de familia mea”.

BREAKING

Gaza militans have managed to infiltrate inside Israel city/ies, on vehicles and paragliders, under the rocket barrage. Shooting ongoing.

Hundreds of rockets launched, many have hit inside Israel https://t.co/Y9CGZWp9cD