Maraton virtual, în pandemie. "Aveam 2 opţiuni: să ne oprim sau să fim creativi"

Maratonul în variantă virtuală este varianta pentru cei care vor să participe la curse chiar şi în pandemie.

Doru participă de mai bine de 14 ani la diferite competiţii sportive. Anul acesta a fost nu a ezitat să se înscrie la maratonul în varianta virtuală. Mai mult decât atât, a ales traseul cel mai greu, de 40 de kilometri. Totul este monitorizat de o aplicaţie.

DORU CRIȘAN, alergător: "Este o cursă diferită prin simplul fapt că nu ai colegii, nu ai multe dintre avantajele pe care le-ar fi avut cursele clasice dar pentru sportivi nu cred că este ceva extraordinar sau imposibil de atins, pe motiv că sunt condiţii, cursele se pot ţine şi dacă îţi doreşti neapărat, bineînţeles că poţi."

Şi Camelia a intrat în această provocare online. Va alerga singura - însă a câştigat mulţi prietenii virtuali, spune ea.

Citește și Maraton pentru salvarea a patru bărbaţi dependenţi de dializă, la Iaşi

SINCRON CAMELIA REGHINI, alergător: "În mod cert lipseşte fru-museţea şi energia pe care ţi-o dau susţinătorii şi spectatorii - dar maratonistul e prin definiţie un singuratic aşa că poate alerga doar pentru frumuseţea alergării. Nu necesită nimic în plus decât bucuria ta de a alerga."

Evenimentul de anul acesta va dura o săptămână, în condiţii de maximă siguranţă. Astfel, după finalizarea cursei, fiecare participant îşi va trimite timpii şi dispanta parcursă, înregistrate pe o aplicaţie descărcată pe telefon sau pe un ceas smart.

HORAȚIU MORAR, organizator: "Anul acesta, ţinând cont de obstacolele şi limitele cauzate de criză de sănătate, am avut două opţiuni: să ne oprim sau să fim creativi. Iar noi nu am dorit ca anul acesta să treacă fără să organizăm o nouă ediţie a maratonului Cluj-Napoca. Am pus la dispoziţie o platformă astfel încât participanţii să se înscrie şi înregistra alergările şi tot acolo să se regasească în clasamente."

La finalul evenimentului organizatorii vor publica clasamentul final, în funcţie de vârsta participanţilor şi traseul ales. Anii trecuţi, la maraton luat parte chiar şi peste 5000 de persoane. Înscrierile se mai pot face până în 13 noiembrie, online pe platforma maratonului.