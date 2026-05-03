Rubarba se folosește local și în rețete de ciorbă, sosuri pentru friptură și chiar pizza.

Rubarba se poate recolta din aprilie până în iunie. În Saschiz, localitate din Mureș devenită celebră după vizitele Regelui Charles, planta e în centrul atenției.

Ștefania Sas, producător rubarbă: „Plantele pe care le-am colectat astăzi sunt plante salvate bătrânești lăsate de la sași."

Ibi, gospodină: "Noi ne-am făcut din asta un brand. Sașii au fost cei care au cultivat. Le-am moștenit de când eram copii."

Gospodinele au pregătit 3 feluri de prăjituri cu rubarbă pentru turiști, dar și gemuri și compoturi.

Diana, gospodină: "Prăjitură cu rubarbă, chec cu rubarbă și ruladă cu gem de rubarbă. Am folosit vreo 80 de kilograme de rubarbă și am făcut prăjituri din 400 de ouă."

Vizitator: "Foarte bună, dulce-acrișoară, e prima dată când degustăm."

Preparatele tradiționale sunt reinterpretate

Alții au vrut să facă populară ciorba acrită cu rubarbă, dar și pizza - în care sosul de roșii a fost înlocuit.

Cristi Gherghiceanu, președinte Fundația Adept: „Pizza vegetariană în loc de carne are bucăți de rubarbă, cealaltă are salam de vită."

Anul acesta, turiștii au plătit și un bilet de intrare de 20 de lei - pentru care au primit o cutie cu prăjituri. Banii strânși vor fi folosiți pentru a oferi o masă caldă copiilor din familii modeste. Deja, 500 de cutii au fost vândute.

Anca: „Toate fondurile pe care le obținem de la sărbătoarea din ediția aceasta merg sută la sută spre susținerea proiectului cu cantina comunitară."

Turiștii au putut cumpăra inclusiv tulpini roz de rubarbă - cu 20 de lei kilogramul. Frunza nu se consumă pentru că este toxică.

Rubarba are un conținut mare de fibre și de vitamina K - susținătoare a sănătății osoase.