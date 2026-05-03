La un centru spa de lângă București oamenii s-au bucurat de o atmosferă mult mai caldă decât pe litoral și au făcut și puțin sport.

Pentru acești iubitori de mișcare, ziua a început cu aerobic în apă. Alții, mai timizi, s-au antrenat de pe margine.

La finalul programului lumea s-a împărțit: unii au rămas în piscină, alții s-au dus la saună sau la masaj.

Femeie: „O zi de relaxare pentru noi, ne simțim foarte bine.”

Reporter: „Aveați nevoie de un pic de căldură? De un pic de soare?”

Femeie: „De soare, de căldură, de apă caldă, de saună, tratament bineînțeles.”

Reporter: „Ați fost la saună, la masaj?”

Femeie: „Ca să ne simțim bine, le-am luat pe toate la rând. Și acum încheiați cu un cocktail? Da, da, chiar merge.”

Turiști din întreaga lume

La un centru spa de lângă Capitală vizitatorii nu au fost numai români. Printre turiști am întâlnit și americani, englezi, italieni sau greci. Cei mai mulți s-au relaxat cu un cocktail.

Bărbat: „Sunt cu fiul meu, în vacanță. Stăm la spa și după zburăm înapoi spre casă.”

Femeie: „Sunt din Statele Unite ale Americii, din Georgia. Suntem șase persoane, este a doua zi aici, mâine zburăm spre casă. Doi sunt la tobogane, doi în saună, iar eu sunt pe marginea piscinei.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei care vor să se bucure și de vremea de afară aleg piscina exterioară. Temperatura apei are între 33 și 35 de grade Celsius, iar afară sunt 14 grade cu soare. Unii oameni chiar s-au așezat pe șezlong și se bronzează.”

Soarele blând i-a ajutat pe mulți să își încarce bateriile și chiar au căutat un colț de umbră. De luni, cei mai mulți vor începe săptămâna în forță.