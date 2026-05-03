Asociația Ivan Patzaichin a deschis sezonul navigației de agrement în centrul orașului. Urmând modelul altor capitale, în care cursul de apă e punct de atracție, primăriile de sector vor pune în practică, în următorii ani, cel mai costisitor proiect de amenajare a malurilor - cu vegetație și pontoane.

Familia Prăjitură - 4 membri cu 4 pagaie - își face loc comod în caiac, pe luciul apei care taie capitala. Toți au experiență în vâslit, dar în afara orașului.

E prima serie de amatori cărora voluntarii proiectului ”Dâmbovița apă dulce” le încredințează gratuit echipament complet pentru o plimbare pe segmentul de râu din fața Curții de Apel.

Reporter: „Cum a fost?”

Copil: „Foarte bine.”

Reporter: „Ce ți-a plăcut?”

Copil: „Mi-a plăcut să vâslesc și să merg pe apă. Trebuie să știm ce să facem în caz de Doamne ferește. O excursie, o plimbare, ceva.”

Reporter: „Eu te țin de mână și să nu cazi în apă. Un pește ai prins sau ai devenit doar mai înțelept?”

Copil: „Nu am prins, doar m-am bucurat cu apa.”

Extinderea proiectului „Dâmbovița apă dulce”

Asociația Ivan Patzaichin va amenaja în scurt timp pe Dâmbovița încă patru debarcadere, deschise joi și vineri seara, și sâmbătă toată ziua. Cei care vor să iasă la vâslit trebuie să se înscrie în aplicația ”Dâmbovița - apă dulce”.

Teodor Frolu, cofondator: „N-am avut incidente cu oameni care să facă baie, ca să zic așa...”

Reporter: „În București nu prea avem apă caldă, dar avem din asta rece.”

Teodor Frolu, cofondator: „Sunt foarte mulți oameni care vin pentru prima oară într-o astfel de ambarcațiune. Este o surpriză, pentru că experiența asta pe apă te face să-ți schimbi un pic mentalitatea.”

Susținută de autoritățile locale, asociația a selectat, într-un concurs de proiecte, modul în care zonele adiacente râului vor fi reamenajate cu sute de forme de vegetație. Până în 2035, prin inima orașului va trece un coridor verde, după ce parapeții de beton vor fi înlocuiți cu un gard viu.

Plaja urbană din Parcul Tineretului

Corespondent Știrile PRO TV: „Sub un soare cu dinți, deosebit de zgârcit, a început în capitală și sezonul de bronzat. Plaja ecologică pe iarbă din Parcul Tineretului își așteaptă oaspeții cu șezlonguri și dușuri noi. Însă primii vizitatori abia și-au făcut curaj să-și deschidă fermoarele la hanorace și să-și dea glugile jos de pe creștet.”

Reporter: „Un calorifer ați adus, să vă încălziți?”

Femeie: „Când am plecat de acasă era soare!”

Femeie: „Tot la plajă, nu se vede? Sunt în costum de baie.”

Femeie: „Uite că n-am noroc, mămică, n-avem noroc de soare...”