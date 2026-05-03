Într-o comună a început tunsul oilor și mânatul turmelor către stânele din munții Lotru și Cindrel. Vizitatorii pot trăi experiența vieții pastorale, se pot caza în colibe și se pot bucura de preparate locale delicioase.

Localnică: „Acum e aproape fiert și punem cașul. În ploaie, așa se pune.”

Pe Râu Sadului, la foc de lemne, se gătește la ceaun un balmoș irezistibil!

Femeie: „E a doua oară când mănânc, super bun. E foarte bun, ca la noi aici, în Ardeal, e cel mai bun."

Bărbat: „Au pus mult suflet, altfel nu e așa bun, e perfect, e delicios."

Nu departe, primele oi sunt deja tunse, de această dată în văzul turiștilor curioși.

Mihai Bleju, cioban: „Eu unul o păstrez pentru că sper să vină timpuri mai bune. Să o putem valorifica”.

Tradițiile locale sunt redescoperite

Cei care vor să descopere arta țesutului pot merge la Muzeul Lânii - recent deschis în sat.

Paraschiva Arsenie: „Mai demult, când eram copii, toată lumea avea în cinci, șase oi, ca să ai lână, să-ți poți face ce trebuie. Ce îmbrăcam din picioare până în cap trebuia lână.”

Muzeul Lânii și-a găsit casă într-o fostă moară din piatră. După o idee din Irlanda, proiectul a costat 60.000 de euro.

Daniel Minea, primarul comunei Râu Sadului: „Vrem să prezentăm, de fapt, și povestea lânii, cum ajunge lâna de pe oaie la produs finit, sub formă de ciorap de lână, de pulovere sau de tricotaje din lână."

Ca experiența să fie autentică, turiștii se pot caza în colibe păstorești, unde podurile s-au transformat în dormitoare.

Cristian Cismaru, promotor turism lent: „Avem niște paturi pe care am pus saltele care se umplu în fiecare primăvară cu fân proaspăt, ca să miroase bine."

Tânăr: „E excelent să vedem chestia asta efectiv renăscută, mulți poate nu au avut șansa să știe să crească cu chestia asta sau mulți care au avut-o când erau mici, dar s-au pierdut și au regăsit-o acum.”

Pentru cei ce vor să scape de ritmul orașului, pe Valea Sadului sunt și trasee marcate pentru drumeții, inclusiv pentru biciclete - care duc către alte atracții naturale, cum sunt lacul Negoveanu și vârfurile Prejba și Muma. Multe case tradiționale pot fi vizitate, iar gazdele sunt gata să le spună oaspeților poveștile locului.