Mamă și fiică, salvate de la înec de salvamarii din 2 Mai. Cele două sunt turiste din București
O mamă şi fiica ei de 12 ani au fost salvate de la înec, joi, de către salvamarii din localitatea 2 Mai.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, la 2 Mai, după ce două persoane au fost scoase din mare de salvamari. La faţa locului s-au deplasat ambarcaţiunea Rhib de la Mangalia şi două ambulanţe ale Serviciului Judeţean.
Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au precizat că una din victime, o femeie de 51 de ani, era confuză şi prezenta dificultăţi de respiraţie. De asemenea, cealaltă persoană scoasă din mare, o fată de 12 ani, fiica femeii de 51 de ani, era conştientă. Ambele persoane au fost duse la spital pentru investigaţii medicale.
Cele două sunt turiste din Bucureşti.