Cu toate acestea, 74% dintre cuplurile din țară încă aleg să își țină banii la comun. Potrivit Eurostat, este cel mai ridicat procent de pe continent.

Cuplurile din România își țin banii la comun sau au un buget din care sunt acoperite cheltuielile lunare. Aproape jumătate dintre cei chestionați spun că împart plățile de zi cu zi în mod egal, indiferent de venituri, în timp ce 16% contribuie proporțional cu salariul, adică cine câștigă mai mult plătește mai mult.

În general, bărbații sunt cei care administrează banii în cuplu. De plata facturilor se ocupă ambii parteneri în mod egal, dar tot bărbații sunt cei care plătesc pentru ieșirile în oraș.

Specialiștii spun că, în rândul partenerilor din generațiile tinere, a apărut și conceptul de fidelitate financiară.

Oana Calnegru, psihoterapeut de cuplu: Sunt de acord să avem parte dintre venituri ținute la comun să reprezinte o formă de încredere. De siguranță. O formă chiar de iubire și de stabilitate în relația de cuplu. Așadar, contribuția comună a celor doi parteneri poate securiza relația.

Ce cheltuieli sunt ascunse de obicei de partener

Totuși, unul din patru tineri recunoaște că ascunde de partener anumite cheltuieli. Cel mai des este vorba despre plăceri personale, cum ar fi haine de brand, livrări de mâncare, jocuri video sau pariuri. Femeile tind să ascundă mai des achiziții vestimentare, în timp ce bărbații sunt mai predispuși să ascundă cheltuieli legate de jocuri sau pariuri.

În plus, 30% dintre bărbați spun că au bani puși deoparte fără știrea partenerului, comparativ cu 20% dintre femei.

Juriștii sunt de părere că partenerii își asumă riscuri atunci când țin banii la comun, mai ales în cazul celor care plătesc rate pentru case.

Ana Maria Udriste, avocat: Nu aș recomanda niciodată să ținem absolut toți banii la comun. Un partener principal are creditul pe numele lui, celălalt partener contribuie și după aia se trezește că, practic, a stat 10 ani de zile într-o chirie foarte scumpă. De aceea este foarte important să avem dovezi pe tranzacțiile respective.

Pe de altă parte, având în vedere veniturile mici din România comparativ cu alte state, rata de economisire în cuplu este cea mai scăzută din Europa.