Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița

Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria.

Ei se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare.

O echipă comună formată din poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari, a efectuat vineri un control asupra unui microbuz care venea din Bulgaria.

”Cu această ocazie, au fost descoperite 13 persoane, cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei, care se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare”, anunţă Poliţia de Frontieră.

Vizele teritoriale limitate nu permit circulația în Spațiul Schengen

Conform art. 25, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), vizele cu valabilitate teritorială limitată sunt valabile exclusiv pe teritoriul statului membru care le-a emis şi nu oferă drept de circulaţie în celelalte state din Spaţiul Schengen, inclusiv România.

”Având în vedere cele constatate, celor 13 persoane nu li s-a permis continuarea călătoriei pe teritoriul naţional, iar acestea au fost preluate de autorităţile bulgare, în conformitate cu procedurile legale în vigoare”, se precizează în comunicat. Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu va continua să aplice toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere, contribuind activ la consolidarea securităţii interne a Uniunii Europene.

Descoperirea celor 13 cetăţeni iordanieni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen subliniază importanţa respectării condiţiilor legale de intrare în România, conform reglementărilor în vigoare, pentru prevenirea unor astfel de situaţii, potrivit Poliţiei de Frontieră.

Care sunt condițiile legale de intrare în România pentru cetățenii străini

Astfel, pentru a putea intra legal pe teritoriul României, cetăţenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale, conform O.U.G. nr. 194/2002 şi reglementărilor europene aplicabile:

-Să deţină un document valabil de trecere a frontierei de stat (paşaport), acceptat de statul român;

➡Să posede, după caz, o viză valabilă sau un permis de şedere, emis de autorităţile române competente;

➡Să prezinte documente justificative privind scopul şi condiţiile şederii, precum: invitaţie, rezervare la unităţi de cazare, asigurare medicală de călătorie, mijloace financiare suficiente pentru întreţinere şi întoarcerea în ţara de origine sau continuarea călătoriei;

➡Să nu fie înscrişi în evidenţele autorităţilor cu măsuri de interdicţie privind intrarea în România sau de declarare ca indezirabili;

➡Să nu figureze cu alerte active în Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) privind refuzul intrării; Să nu prezinte un pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale României.

”Vizele cu valabilitate teritorială limitată (VTL), eliberate de un alt stat membru Schengen (ex: Bulgaria), sunt valabile exclusiv pentru teritoriul acelui stat şi nu conferă drept de circulaţie în România sau în alte state membre ale spaţiului Schengen.

Pentru informaţii complete şi actualizate privind condiţiile de călătorie în România, vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro , secţiunea Condiţii de călătorie”, mai transmite Poliţia de Frontieră.

