Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița

Stiri actuale
18-10-2025 | 16:56
Poliția de frontieră
politiadefrontiera.ro

Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria.

autor
Claudia Alionescu

Ei se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare.

O echipă comună formată din poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari, a efectuat vineri un control asupra unui microbuz care venea din Bulgaria.

”Cu această ocazie, au fost descoperite 13 persoane, cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei, care se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare”, anunţă Poliţia de Frontieră.

Vizele teritoriale limitate nu permit circulația în Spațiul Schengen

Conform art. 25, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), vizele cu valabilitate teritorială limitată sunt valabile exclusiv pe teritoriul statului membru care le-a emis şi nu oferă drept de circulaţie în celelalte state din Spaţiul Schengen, inclusiv România.

Citește și
politia de frontiera
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

”Având în vedere cele constatate, celor 13 persoane nu li s-a permis continuarea călătoriei pe teritoriul naţional, iar acestea au fost preluate de autorităţile bulgare, în conformitate cu procedurile legale în vigoare”, se precizează în comunicat. Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu va continua să aplice toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere, contribuind activ la consolidarea securităţii interne a Uniunii Europene.

Descoperirea celor 13 cetăţeni iordanieni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen subliniază importanţa respectării condiţiilor legale de intrare în România, conform reglementărilor în vigoare, pentru prevenirea unor astfel de situaţii, potrivit Poliţiei de Frontieră.

Care sunt condițiile legale de intrare în România pentru cetățenii străini

Astfel, pentru a putea intra legal pe teritoriul României, cetăţenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale, conform O.U.G. nr. 194/2002 şi reglementărilor europene aplicabile:

-Să deţină un document valabil de trecere a frontierei de stat (paşaport), acceptat de statul român;

➡Să posede, după caz, o viză valabilă sau un permis de şedere, emis de autorităţile române competente;

➡Să prezinte documente justificative privind scopul şi condiţiile şederii, precum: invitaţie, rezervare la unităţi de cazare, asigurare medicală de călătorie, mijloace financiare suficiente pentru întreţinere şi întoarcerea în ţara de origine sau continuarea călătoriei;

➡Să nu fie înscrişi în evidenţele autorităţilor cu măsuri de interdicţie privind intrarea în România sau de declarare ca indezirabili;

➡Să nu figureze cu alerte active în Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) privind refuzul intrării; Să nu prezinte un pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale României.

”Vizele cu valabilitate teritorială limitată (VTL), eliberate de un alt stat membru Schengen (ex: Bulgaria), sunt valabile exclusiv pentru teritoriul acelui stat şi nu conferă drept de circulaţie în România sau în alte state membre ale spaţiului Schengen.

Pentru informaţii complete şi actualizate privind condiţiile de călătorie în România, vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro , secţiunea Condiţii de călătorie”, mai transmite Poliţia de Frontieră.

O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

Sursa: News.ro

Etichete: giurgiu, politia de frontiera, Schengen, iordanieni,

Dată publicare: 18-10-2025 16:33

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Ce a descoperit poliția din Timișoara la un control de rutină în trafic. A fost declanșată o anchetă la Poliția de Frontieră
Stiri actuale
Ce a descoperit poliția din Timișoara la un control de rutină în trafic. A fost declanșată o anchetă la Poliția de Frontieră

Este anchetă la Poliția de Frontieră, după ce trei cetățeni albanezi, care aveau interdicție de a intra în spațiul Schengen, au fost descoperiți în trafic la Timișoara. 

Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie
Stiri actuale
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

 

Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO
Stiri actuale
Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară.  

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28