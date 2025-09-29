MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate

Aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI) - RoCEIReader - este disponibilă începând de luni, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit unui comunicat al MAI, acest instrument digital este "sigur", permite citirea rapidă a datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicaţia este disponibilă gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.

"Autorităţile publice şi instituţiile private pot utiliza aplicaţia pentru verificarea rapidă şi sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor. RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale", a explicat MAI.

Până acum, pentru a face dovada domiciliului, românii cu noul buletin erau nevoiți să aibă un certificat de atestare a domiciliului, pe care îl puteau descărca de pe https://hub.mai.gov.ro.

