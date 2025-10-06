Magistrala M6 zguduie casele din Sectorul 1, iar locuitorii zonei cer sprijin real. Li s-au fisurat pereții

Bucureștenii din zona 1 Mai, Sector 1, ale căror locuințe s-au fisurat în timpul lucrărilor pentru magistrala de metrou M6, se simt lăsați în voia sorții, în lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților.

Deși Primăria Sectorului 1, condusă de George Tuță, a promis sprijin pentru consolidarea caselor afectate, până în prezent nu se știe când și cum va interveni efectiv.

În acest timp, locuitorii afectați au apelat la justiție, dând în judecată atât Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1, dar și Poliția Rutieră și alte instituții, iar speranța lor este ca prin instanță să obțină devierea traficului intens care trece zi de zi pe străzile mici din zonă, accelerând astfel degradarea clădirilor.

Problemele au început pe 24 august 2024 când traficul de pe Calea Griviței, în zona Podului Constanța, a fost închis pentru lucrările la racordul Magistralei M4 cu viitoarea M6. Aceasta a dus la devierea zilnică a zeci de mii de autovehicule pe străduțele din jur, între care Mircești și Caransebeș, situate în Sectorul 1.

