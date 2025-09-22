Pubele smart de milioane de euro, un nou contract controversat în Sectorul 1

Stiri actuale
22-09-2025 | 10:11
pubele
Shutterstock

Primăria Sectorului 1 a cumpărat, în urmă cu 3 ani, 6 containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, cu circa 5.500 de euro bucata și 2 platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata.

autor
Stirileprotv

Le-a livrat și le-a instalat o firmă care, până la acel moment, nu mai făcuse afaceri.

Acum, Primăria Sectorului 1 susține că oamenilor le-au plăcut acele containere și că s-au obișnuit să le folosească. Așa că va cheltui zeci de milioane de euro ca să instaleze și altele, în sute de locuri.

Întreg articolul pe spotmedia.ro

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: bucuresti, sectorul 1, pubele,

Dată publicare: 22-09-2025 10:11

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Patronatele din turism solicită Guvernului să renunţe la majorarea TVA de la 1 ianuarie 2026: ”Ar fi o lovitură dramatică”
Stiri Economice
Patronatele din turism solicită Guvernului să renunţe la majorarea TVA de la 1 ianuarie 2026: ”Ar fi o lovitură dramatică”

Planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei şi ar penaliza direct populaţia, avertizează Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Sectorul 1 face reset total în relația cu Romprest și îi plătește zeci de milione de lei. Cât costă să speli o stradă
Stiri Diverse
Sectorul 1 face reset total în relația cu Romprest și îi plătește zeci de milione de lei. Cât costă să speli o stradă

După ani de „război al gunoaielor” și contre între politicieni, Primăria Sectorului 1 vrea să reseteze relația cu Romprest Service SRL. A făcut măsurători, reevaluări, iar acum cere mai multă curățenie.

Incendiu de proporții în Capitală. Mai multe locuințe din Sectorul 1 au fost cuprinse de flăcări. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu de proporții în Capitală. Mai multe locuințe din Sectorul 1 au fost cuprinse de flăcări. VIDEO

Pompierii intervin joi pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai multe locuinţe şi anexe din Sectorul 1 al Capitalei.

Recomandări
Alertă în București și în două județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și în două județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și două județe după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon
iBani
Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Din această lună, putem trimite sau primi bani doar în baza numărului de telefon și între bănci diferite, fără să mai fie nevoie de codul IBAN. Este un serviciu adoptat de majoritatea băncilor din România.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28