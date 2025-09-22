Pubele smart de milioane de euro, un nou contract controversat în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a cumpărat, în urmă cu 3 ani, 6 containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, cu circa 5.500 de euro bucata și 2 platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata.

Le-a livrat și le-a instalat o firmă care, până la acel moment, nu mai făcuse afaceri.

Acum, Primăria Sectorului 1 susține că oamenilor le-au plăcut acele containere și că s-au obișnuit să le folosească. Așa că va cheltui zeci de milioane de euro ca să instaleze și altele, în sute de locuri.

