Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă

11-09-2025 | 19:42
Polonia a introdus restricții de zbor în partea estică a spațiului său aerian după incursiunile a 19 drone rusești de acum două nopți.

Vlad Dobrea

Și desfășoară aproximativ 40.000 de soldați la granițele țării cu Belarus și Rusia pe fondul tensiunilor sporite. Mai ales că forțele Rusiei și Belarusului urmează să înceapă mâine manevre militare comune de mare amploare.

Iar unele dintre aceste exerciții militare se vor desfășura în apropierea frontierei cu Polonia.

Donald Tusk, prim ministru Polonia: ”De ieri, nimeni nu se poate îndoi că, fără voi, Polonia ar fi fără apărare. Această lecție ar trebui să fie un argument foarte puternic pentru voi, în numele vostru, dar și pentru Polonia în discuțiile noastre cu aliații. Voi face tot posibilul ca să aveți echipamente din ce în ce mai moderne din ce în ce mai performante”.

Pentru interesul național, premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki au lăsat deoparte adversitățile din politica internă.

Karol Nawrocki, Președintele Poloniei: ”Această provocare a Rusiei nu a fost altceva decât o încercare de a ne testa capacitățile, abilitatea noastră de a răspunde. A fost o încercare și o provocare de a testa mecanismele de cooperare din cadrul NATO și pregătirea noastră de a răspunde. Vreau să vă mulțumesc, pentru că am trecut cu succes toate aceste teste”.

În acest timp, în satele din Polonia unde au căzut resturi de drone doborâte continuă operațiunile de verificare.

Cel puțin 19 drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de marți spre miercuri. Cele considerate o amenințare - trei sau patru - au fost anihilate după ce au fost ridicate de la sol avioane F16 poloneze și F35 olandeze,

Dick Schoof, premierul Țărilor de Jos: Agresiunea Rusiei merge mult mai departe de Ucraina.

Johann Wadephul, ministrul de externe german: Rusia și-a asumat în mod nechibzuit o escaladare periculoasă. Analizăm în detaliu evenimentele

Incursiunea dronelor - care a avut loc în timpul unei serii de atacuri ale Kremlinului asupra vestului Ucrainei - dar și răspunsul NATO, au ridicat rapid temeri că războiul ar putea să se extindă.

Volodimir Zelenski: ”În opinia mea, a fost un atac țintit. Există o analiză completă a traiectoriei dronelor. Care indică faptul că lansarea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei, traversând teritoriul Ucraina și, de asemenea, teritoriul Belarus, a fost planificată și cu siguranță nu a fost un accident”.

Radosław Sikorski, ministrul de externe al Poloniei: ”Putin își bate joc de eforturile de pace ale președintelui Trump. Mă aștept ca președintele Trump să dorească să arate Poloniei și tuturor autorităților noastre că ceea ce a spus despre securitatea Poloniei va fi susținut prin acțiuni".

Singura reacție a lui Trump, de până acum, a fost o postare pe rețeaua lui de comunicare - scurtă, și care lasă loc de interpretări.

"Ce-i cu Rusia, de încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!” a scris Donald Trump pe Truth Social.

Biroul Federal de Investigații din Salt Lake City a făcut publice primele imagini cu o „persoană de interes” în cazul asasinării lui Charlie Kirk, scrie BBC.

