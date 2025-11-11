Lotul nefinalizat al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi deschis după terminarea tunelurilor. Lucrările vor continua până în 2026

11-11-2025 | 19:43
Unul dintre cele două tuneluri de pe singurul lot nefinalizat al Autostrăzii Lugoj-Deva a fost străpuns în totalitate. Porțiunea are puțin peste 10 kilometri, însă este plină de provocări.

Emanuela Băluș

Când va fi dată în circulaţie, se va putea circula de la Nădlac, până după Sibiu, doar pe şoseaua de mare viteză.

Tunelul, format din două galerii, câte una pe sens, măsoară 415 metri şi face parte din porțiunea Margina-Holdea.

Forarea primului sens a fost gata în vară, acum s-a încheiat și pe celălalt.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „Practic putem spune că ambele galerii, din primul segment de tunel 1, sunt în linie dreaptă. Părerea mea e că până în decembrie 2026, avem șansa să fie străpuns, asfaltul asternut.”

Corespondent PROTV: „Înainte ca asfaltul să fie turnat, urmează ca săpăturile și fundația să fie finalizate. Pereții vor fi îmbrăcați într-un strat final de beton, care are rol de protecție.”

Segmentul Margina-Holdea are două tuneluri

Segmentul Margina-Holdea are 13,5 kilometri și va avea două tuneluri, cel de 415 metri și încă unul, de aproape doi kilometri. Cum lucrările sunt complexe, există temerea că nu vor fi finalizate în vara anului viitor, care ar fi cerința pentru finanţarea prin PNRR.

Ionuț Ciurea, asociația PRO Infrastructură: „Este o certitudine că până în august 2026 nu o să circulăm pe acolo. Ei s-au mișcat bine, are termen contractual în 2027. Autoritățile au întârziat foarte, foarte mult timp cu partea de pregătire, licitație, și pe urmă cu implementarea lucrărilor.”

Autostrada va fi circulabilă după finalizare

După ce va fi dată în folosinţă această bucată, se va putea circula doar pe autostradă, de la intrarea în țară, la Nădlac, până la Boița, după Sibiu, pe o distanţă totală de 360 de kilometri.

Șofer: „Te-ar scuti cred că jumătate de oră. Plus cozile care se formează aici.”

Valoarea contractului este de 1,82 miliarde lei.

Acest sector din Autostrada Deva-Nădlac a intrat în faza de șantier în 2023, dar istoria tunelurilor este mai veche și a ținut lucrurile pe loc foarte mult timp. Autoritățile de mediu au solicitat încă din 2013 să fie construite galerii care să protejeze animalele sălbatice. Asta după ce Comisia Europeană a cerut soluții, deoarece șoseaua traversează o zonă protejată.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-11-2025 19:43

