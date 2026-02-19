Numerele câștigătoare de joi, 19 februarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I, în valoare de peste 48.200 de lei.

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câștig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-a înregistrat un câștig, la categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Pitești.

La categoria a III-a s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 79.698,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu Mare și Baia Mare.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe Amparcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.