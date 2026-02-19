La polul opus, se află saloanele şi clinicile de înfrumuseţare, cu o medie netă de 3.900 de lei, şi pază şi protecţie, cu 4.000 de lei.

"După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creşteri notabile, candidaţii aflaţi acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenţie la pachetul salarial şi la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca şi până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel naţional, este 8.000 de lei, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut", potrivit datelor platformei de recrutare.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este cel de petrol & gaze, unde media salarială ajunge la 6.800 de lei.

În automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp ce sectoarele construcţii, audit & consultanţă şi inginerie au aceeaşi medie - 6.000 de lei.

Crewing & casino, un domeniu în creștere

"Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament - crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal şi care reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive", spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 1.500 de locuri de muncă în IT, 400 în domeniul petrol & Gaze, 1.700 în sectorul construcţiilor şi 1.400 în cel de inginerie. Aproape 1.000 de poziţii sunt postate pentru crewing & casino.

De cealaltă parte a clasamentului, sectoarele cu cele mai mici salarii rămân cele în care volumul de angajări este ridicat, însă nivelul de specializare necesar este, de regulă, mai scăzut. Astfel, în saloanele de înfrumuseţare, media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în domeniul pază şi protecţie nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei.

Tot în această zonă se află şi retailul şi sectorul de call - center/BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună.

"Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiştii sau managerii câştigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferenţa o face însă faptul că vorbim, totuşi, despre zone în care cea mai mare parte a angajaţilor este entry-level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos şi media domeniului", explică Roxana Drăghici.

O situaţie similară apare şi în cazul industriei alimentare, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei sau al turismului, cu 4.400 de lei net pe lună.

Bucureştiul continuă să conducă detaşat topul veniturilor

Din punct de vedere geografic, Bucureştiul continuă să conducă detaşat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) şi Timiş (5.100 de lei). Sunt, în schimb, şi judeţe cu salarii care nu depăşesc cu mult pragul de 4.000 de lei sau chiar se află sub acest prag: Vaslui - 3.800 de lei, Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraş - Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.

"Indiferent de domeniul în care lucrează sau de majorările salariale care au fost acordate sau, dimpotrivă, îngheţate anul trecut, aşteptările angajaţilor şi candidaţilor depăşesc oferta angajatorilor în medie cu 30%. Cele mai mari diferenţe între aşteptări şi salariile încasate sunt în sectorul bancar şi în imobiliare - 40%, iar cele mai mici în jurnalism (20%), vânzări (25%) sau funcţii publice (29%)", punctează Drăghici.