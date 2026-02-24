Guvernul a adoptat marţi seara ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei care cuprinde şi această prevedere.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că această măsură a fost luată deoarece doar 40% dintre amenzile de circulaţie sunt achitate.

"În ceea ce priveşte suspendarea permiselor, informaţia de ieri a fost puţin eronată. Nu s-a discutat niciun moment renunţarea la măsura posibilităţii suspendării permiselor pentru neplata amenzilor de circulaţie. Este un mecanism foarte clar stabilit, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne şi cu colegii de la Justiţie, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp, care sunt foarte bine delimitate prin ordonanţă, dacă nu se plăteşte amenda de circulaţie se comunică către autoritatea locală, autoritatea locală emite somaţie de plată, în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulaţie. Şi dacă la finalizare a acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autorităţile locale şi Ministerul de Interne", a explicat Ceke Attila, după şedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, cetăţenii în această situaţie nu vor trebui să vină la Poliţia Rutieră să predea permisul, ci "pur şi simplu, după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile iniţiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce".

"Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare şi acest mecanism este propus a intra în vigoare peste şase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale, care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin hotărâre de guvern", a mai spus ministrul.

Ceke Attila a mai precizat că aceste schimbări sunt propuse să intre în vigoare peste 6 luni, menţionând că, dacă ordonanţa va intra fi publicată în Monitorul Oficial la 1 martie, acest mecanism se va aplica de la 1 septembrie.

El a adăugat că s-a renunţat la majorarea până la 60% amenzilor neplătite.

"La fel ca în celelalte ţări, unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că pe măsură ce întârzii sau îţi creşte valoarea sumei care trebuie s-o achiţi sau vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate declar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Şi era nevoie să înăsprim acest mecanism, în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, nu în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră, şi aşa cum am spus, să realizăm acest lucru", a explicat premierul Ilie Bolojan.

El a adăugat că este o deosebire de exemplu faţă de impozitele locale care se încasează într-o marjă între 70 şi 90 la sută. "Sunt nişte modele pe care le-am preluat din alte state şi le punem în practică în sensul întăririi acestei capacităţi de a încasa aceste amenzi", a mai explicat premierul.