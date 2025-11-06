Loto 6/49, 5/40, Joker. Premii uriașe la tragerile de joi, 6 noiembrie 2025

Loto 6/49
06-11-2025 | 15:30
Loto 6/49

Joi, 6 noiembrie, sunt trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 28.000 de câștiguri în valoare totală de 2,67 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Numerele extrase joi, 6 noiembrie 2025

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Citește și
loto
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Care sunt numerele câștigătoare

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Premii la tragerile din 6 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Sursa: Loteria Romana

Etichete: loto, loto 6 din 49, loto 5/40,

Dată publicare: 06-11-2025 15:13

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani
Stiri Sociale
Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani

Loteria Română anunță că un bărbat din Maramureș a câștigat suma de 63.386 lei (12.600 euro) cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Care sunt numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 2 noiembrie, au avut loc trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat peste 2,15 milioane de lei.  

S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40. Care au fost numerele norocoase de joi, 30 octombrie
Stiri actuale
S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40. Care au fost numerele norocoase de joi, 30 octombrie

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 octombrie 2025, s-a câştigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei (41.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28