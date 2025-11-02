Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 2 noiembrie. Report de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49

02-11-2025
Duminică, 2 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat peste 2,15 milioane de lei.

 

Lorena Mihăilă

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro. La tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, Sectorul 2.

Numerele câștigătoare de duminică, 2 noiembrie:

Loto 6/49: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro).

La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

Dată publicare: 02-11-2025 09:16

