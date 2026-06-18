Numerele câștigătoare la Loto, joi 18 iunie

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile la Loto de joi, 18 iunie

După ce premiul de categoria I la Joker a fost câștigat la extragerea din 14 iunie 2026, Loteria Română a decis să majoreze fondul destinat categoriei I pentru tragerea din 18 iunie cu 300.000 de lei.

La Loto 6/49, premiul cel mare a ajuns la peste 32,65 milioane de lei (aproximativ 6,23 milioane de euro), iar la Noroc reportul cumulat depășește 7,20 milioane de lei (circa 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, valoarea reportului trece de 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). Totodată, la Noroc Plus, categoria I pune în joc un report de peste 282.900 de lei (aproximativ 54.000 de euro).

La Loto 5/40, premiul de categoria I a acumulat un report de peste 1,24 milioane de lei (aproximativ 237.700 de euro). Și la categoria a II-a există un report important, de peste 104.300 de lei (circa 19.900 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat a depășit 265.500 de lei, echivalentul a peste 50.700 de euro.