Programul SAFE ajunge la CCR. Sorin Grindeanu acuză Guvernul Ilie Bolojan că a dat OUG-ul după moțiunea de cenzură

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Ccr inquam photos octav ganea a
Inquam Photos / Octav Ganea

CCR ar putea decide joi dacă Guvernul a încălcat Constituția atunci când a adoptat ordonanța de urgență privind Programul SAFE după ce fusese demis prin moțiune de cenzură, așa cum susține președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

autor
Adrian Popovici

Sorin Grindeanu a cerut Curţii Constituţionale să constate existenţa acestui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern şi să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituţionale.

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată; reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”, se susţine în sesizare.

Conform acesteia, din analiza cronologiei procedurale şi din conţinutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea "substanţială" a proiectului iniţial al ordonanţei de urgenţă a Guvernului în dimineaţa zilei de 5 mai, ziua dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

„Expunerea de motive a legii de aprobare recunoaşte explicit că 'Completările aduse în şedinţa de Guvern Ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului'. Concluziv, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează şi substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului şi afectând echilibrul constituţional dintre puterile statului, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituţie”, apreciază preşedintele Camerei Deputaţilor.

Citește și
Băsescu critică statul după incidentul cu drona care a explodat în Constanța: „O rușine. Trebuia să-i bușim pe ucraineni”

Nicușor Dan a promulgat legea SAFE, chiar dacă CCR încă nu s-a pronunțat 

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 12 iunie 2026, decretul privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 283/2026)”, atransmis Administrația Prezidențială.

Ministerul Apărării Naţionale a semnat pe 29 mai opt contracte de înzestrare în cadrul Programului SAFE, valoarea totală a acordurilor depăşind 5,6 miliarde de euro, fără TVA. 

Contractele vizează achiziţia de maşini de luptă pentru infanterie, sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană, nave de patrulare şi muniţie calibru 35 mm.

Potrivit MApN, documentele au fost semnate prin Direcţia generală pentru armamente, în condiţiile aprobate de Parlamentul României şi cu doar o zi înainte de atingerea termenului-limită prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

Cel mai mare contract anunţat este acordul-cadru semnat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru furnizarea a 298 de maşini de luptă ale infanteriei şi derivate, în valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA. Programul urmăreşte dotarea batalioanelor de infanterie grea din cadrul Forţelor Terestre Române cu maşini de luptă pe şenile necesare îndeplinirii misiunilor specifice.

În acelaşi timp, compania Rheinmetall Italia S.p.A. va furniza sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană foarte apropiată, în baza unui contract de aproape 982 de milioane de euro, fără TVA. Acordul prevede livrarea a şapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 şi două sisteme Millenium.

Guvernul Veștea ajunge azi în Parlament. Voturile din AUR vor fi decisive. Cum arată matematica parlamentară

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, programul safe, ilie bolojan,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
Citește și...
Stiri Politice
Nicușor Dan a promulgat legea SAFE. CCR încă analizează disputa constituțională dintre Parlament și Guvern

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea SAFE, de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei”.

Știri Actuale
Două tronsoane de 45 km din Autostrada Unirii, finanțate prin SAFE, intră în proiectare. Când încep oficial lucrările

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis ordinul de începere pentru proiectarea a două tronsoane din Autostrada Unirii A8, cu o lungime totală de 45 km, finanțate prin programul SAFE.
Stiri Politice
CCR amână decizia în cazul SAFE. Sesizarea lui Grindeanu privind conflictul dintre Guvern și Parlament, în așteptare

Curtea Constituțională nu va lua miercuri o decizie în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu SAFE. 

Recomandări
Stiri externe
SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

Protocolul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa. De partea cealaltă, și Teheranul a anunțat că a parafat documentul.

Stiri Politice
Guvernul Veștea ajunge azi în Parlament. Voturile din AUR vor fi decisive. Cum arată matematica parlamentară

Premierul desemnat, Adrian Veştea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet.

Stiri Politice
Dominic Fritz, despre Guvernul Veștea: „Ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump"

USR respinge Guvernul Veștea și propune o alternativă: un guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR. „Orice formă majoritară cred că vedem acuma este iluzorie", a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Iunie 2026

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iunie 2026

01:46:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Adenom sau cancer de prostată? Semnele pe care bărbații nu ar trebui să le ignore după 45 de ani

16:56

Alt Text!
iBani
iBani - 18 Mai 2026

15:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Uzbekistan - Columbia: cum s-a descurcat echipa lui Fabio Cannavaro la debutul absolut la Campionatul Mondial

Sport

Suspendare usturătoare la Mondial: "Care e diferența față de Messi?"