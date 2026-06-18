Iar martorii susțin că fugeau de poliție. Unul dintre ei nu purta cască de protecție.

Imaginile filmate de camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi adolescenți cu puțin timp înainte de impactul violent și confirmă spusele anchetatorilor cu privire la viteza în exces.

Câteva momente mai târziu, într-o intersecție din centrul localității Jabăr, tinerii, care veneau de pe un drum comunal, au intrat în coliziune cu autoturismul care circula regulamentar pe un drum județean.

Felicia, martor: „Din plin i-a luat mașina care venea de către Lugoj. Unul din băieți era în șanț, jos, coborât în șanț.”

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Martor: „Când am văzut atâta lume aici, doi copii morți acolo... Numai mașini, și poliție, și SMURD. Ferească Dumnezeu pe toată lumea! Și-acuma parcă tremur, toată tremur.”

Martorii spun că băieții ar fi încercat să se ferească de un echipaj de poliție aflat în localitate.

Felicia, martor: „Mașina de poliție era exact aici, așa, oprită. Ea claxonase să oprească și ei nu au vrut să se oprească și au vrut să treacă drumul în partea cealaltă.”

Impactul a fost fatal pentru ambii adolescenți. Cel care conducea motocicleta a fost resuscitat, fără succes. Pasagerul lui, care nu purta cască, a murit pe loc.

Remus Mezinca, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijirile medicale de specialitate. Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului autoturismului a indicat un rezultat negativ.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.